Bei Domogala purzeln Steine

Video Sport Mannheim: Zukünftige Leichtathletik-Stars messen sich bei 25. Juniorengala

Mergenthaler feiert Bestmarke

Die 21-jährige Mergenthaler ist ebenfalls gut in Form, sie lief in 53,05 sec neuen persönlichen Rekord (vorher 53,70) und spielte als Nummer vier der Bestenliste schon einmal ihre Karten für einen Platz in der 4x400-Meter-Staffel aus. Im Hürdensprint ist wieder mit Pamela Dutkiewicz, zu rechnen. Nach einer Verletzung feierte die Wattenscheiderin ihr Saisondebüt in Mannheim, reihte sich mit 12,89 sec auf Anhieb auf Platz zwei der deutschen Rangliste ein und stellte klar, weshalb sie letztes Jahr die deutsche Nummer eins war. Ricarda Lobe (MTG) hatte Pech. Nach 13,12 sec im ersten Lauf stürzte sie im zweiten Durchgang deutlich in Führung liegend an der vorletzten Hürde.

Bereits am Samstag hatte über 4x100 Meter das Damen-Quartett der MTG in der Besetzung Lobe, Alexandra Burghardt, Gonska und Jessica-Bianca Wessolly in 43,73 sec deutlich gemacht, dass es den DM-Titel verteidigen will. sd

