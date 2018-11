„Bei Oldenburg passen die einzelnen Puzzleteile perfekt zusammen“

Am vergangenen Wochenende hatten die Hakro Merlins die Zuschauerrolle in der easyCredit-BBL inne, nachdem der achte Spieltag für die Crailsheimer schon mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen den FC Bayern München abgehakt wurde. So konnte man beispielsweise beobachten, wie Kellerkonkurrent MBC eben gegen die Bayern in einem Nachholspiel ähnlich intensiv gegengehalten hat, wie es den Merlins selbst gegen den Deutschen Meister gelungen war. Am Ende unterlag jedoch auch Weißenfels klar und nahm so den Crailsheimern die Rote Laterne wieder ab. Ganz ohne „Wirren des Spielplans“ gastierte außerdem Mit-Aufsteiger Vechta im Lokalderby bei den EWE Baskets Oldenburg. Trotz einer bis dato überraschend starken Saison kam Rasta deutlich unter die Räder (81:62). Dies ist ein deutlicher Warnschuss für die Hakro Merlins Crailsheim, die es nun ebenfalls in der EWE Arena mit den dort heimischen „Donnervögeln“ zu tun bekommen.

Fünf Siege und nur zwei Niederlagen haben die Oldenburger bis dato auf dem Liga-Konto. Beide Pleiten gab es nacheinander bei den Gießen 46ers (97:88) und den FC-Bayern-Basketballer (95:74), die beide in der Tabelle vor den EWE Baskets rangieren. Nur Alba Berlin steht ebenfalls noch vor den viertplatzierten Niedersachsen, die zum siebten Mal in Folge in die Playoffs einziehen wollen.

„Oldenburg hat eine extrem starke und ausgeglichene Rotation von acht Spielern, die überall in der Liga auch Starter sein könnten. Außerdem passen die einzelnen Puzzleteile perfekt zusammen, jeder Spieler kennt seine Rolle und füllt diese aus. Oder um die EWE Baskets mit einem Wort zu beschreiben: solide!“ zollt Headcoach Tuomas Iisalo den Gastgebern Respekt, die vor allem in der heimischen Halle auftrumpfen.

Das Parkett der EWE Arena kennen zwei Zauberer noch allzu gut: Philipp Neumann und Konrad Wysocki spielten einst in Oldenburg, in der Saison 2013/2014 sogar gemeinsam.

„Um dort zu bestehen, muss man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren. Das heißt für uns, schnelles, gutes Zusammenspiel. Gleichzeitig müssen wir natürlich unsere eigenen Fehler minimieren, die von einem Topteam wie Oldenburg sonst sofort bestraft werden“, so der Sportliche Leiter Ingo Enskat.

Von zuhause können die Merlins wie gewohnt live am Bildschirm verfolgt und unterstützt werden: Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung bei Telekom Sport.

