Bei Zuschlag für EM 2024: Lahm wird OK-Chef

Berlin (dpa) - Philipp Lahm soll im deutschen Fußball auch weiterhin eine gewichtige Rolle spielen. Der Weltmeister von 2014 wird nach «Kicker»-Informationen als Organisationschef ins DFB-Präsidium einziehen, falls Deutschland 2024 die Europameisterschaft ausrichten wird.

Der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Zusage für sein Engagement gegeben, berichtet das Fachmagazin in seiner Online-Ausgabe. «Als Ehrenspielführer und Weltmeister will ich weiterhin Verantwortung im Fußball übernehmen. Ich sehe das schon als große Verpflichtung. So ein Erlebnis wie die EM 2024 kann der nächsten Generation einen Impuls geben, sich sportlich zu betätigen», hatte Lahm kürzlich in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Über die EM-Vergabe wird am 27. September im schweizerischen Nyon entschieden. Einziger Konkurrent ist die Türkei. Im Fall der Fälle wird Lahm auch zum DFB-Präsidium gehören. Über das große Projekt EM 2024 hinaus, solle der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auch bei anderen Themen seine Sportkompetenz einbringen. DFB- und DFL-Präsidium sowie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München, sehen in der Zusage von Lahm laut «Kicker» die ideale Lösung.