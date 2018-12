Beim WGS-Cup in Landau drei Medaillen eingeheimst

Beim letzten Sichtungsturnier für die Altersklassen U15 und U18 der Judo-Landesverbände ging es nicht nur quantitativ ganz groß zu, sondern auch qualitativ. Beim 15. Internationalen WGS-Cup in Landau in der Pfalz konnten sich die Kaderathleten ihren Landestrainern nochmals für das kommende Jahr empfehlen. Auch von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim nahmen drei weibliche Athletinnen erstmals teil.

Der Samstag war für die Altersklasse U18 vorbehalten. Hier trat Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm an. Sie erwischte gleich einen guten Start und gewann ihre Vorkämpfe jeweils vorzeitig. Auch im Halbfinale gegen Amelie Braun von Judokwai Elz Hadamar-Limburg ging sie schon nach einer Minute Kampfzeit als Siegerin von der Matte.

Im Finale traf die TSV-Grüngurtträgerin auf die Danträgerin Leonie Görner vom JC Rüsselsheim. Mitte der Kampfzeit lief sie in eine Kontertechnik und unterlag. Mit der Silbermedaille in der Tasche zum Ende des Wettkampfjahres war sie sehr zufrieden. Am Sonntag war dann die Altersklasse U15 an der Reihe. Für den TSV war Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm angetreten. Auch sie erreichte das Finale wie ihre Schwester am Vortag. Hier besiegte sie sehr souverän Tamina Neu vom JSV Kaiserslautern mit einer Wurftechnik. Dies war zugleich der vierte internationale Turniersieg in diesem Jahr für die kleinste und leichteste TSV-Kämpferin. Da die TSV-Orangegurtträgerin im kommenden Jahr eine Gewichtsklasse höher kämpfen muss, trat sie auch noch in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm an. So richtig in Schwung schaffte sie auch hier den Sprung bis ins Finale.

In diesem Durchgang unterlag sie dann gegen Andra Lambert vom JSC Heidelberg Rhein-Neckar und holte die Silbermedaille. In dieser Altersklasse war mit Kira Kremer noch eine zweite TSV-Kämpferin in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm am Start. Als Gelbgurtträgerin hatte sie keine großen Chancen auf die ganz vorderen Ränge. Aber mit viel Kampfgeist erreichte sie am Ende einen guten fünften Platz bei ihrer ersten Teilnahme an einem internationalen Turnier.

Mit diesem tollen Abschluss im Wettkampfjahr 2018 erreichten die TSV-Athleten insgesamt 117 Platzierungen unter den Besten von Judo-Kreisebene über Deutsche Meisterschaften bis zu Internationalen Turnieren. jotef

