Beitrag zur motorischen Entwicklung

Mit der neuen Broschüre „Triathlon im Schulsport – Stundenkonzeptionen & Übungsbeispiele für den Sportunterricht“ will die Deutsche Triathlon Union (DTU) Lust auf Tri-athlon in der Schule wecken und Abwechslung in den Schulsport bringen.

Zugleich stellt sie Materialien bereit, mit denen das Projekt „Triathlon“ in der Schule direkt umgesetzt werden kann. Das gab die DTU vor kurzem

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2427 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.02.2018