Belgien siegt nach Startproblemen gegen Panama souverän

Anzeige

Sotschi (dpa) - Belgiens goldene Fußball-Generation ließ sich kurz von den eigenen Fans für das zumindest am Ende souveräne 3:0 (0:0) zum WM-Auftakt feiern, die Aufmerksamkeit nach dem Abpfiff in Sotschi gehörte aber dem krassen Außenseiter Panama.

Die völlig erschöpften WM-Neulinge wurden im Anschluss an die klare Niederlage noch einmal lautstark von ihren Tausenden Fans bejubelt. Dries Mertens (47. Minute) und Romelu Lukaku (69./75.) sorgten vor 43 257 Zuschauern nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten Belgiens. Zuvor hatten sich Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Co. überraschend schwer getan. Das vom Kolumbianer Hernan Dario Gomez trainierte Panama verkaufte sich beim Debüt in Gruppe G zumindest eine Stunde lang teuer und muss nun noch gegen Tunesien und England bestehen.

«Das erste Spiel ist immer am schwierigsten. Du musst deinen Job machen und nur gewinnen. Das haben wir am Ende gut gemacht», sagte der ehemalige Wolfsburger De Bruyne in der ARD und freute sich über «drei schöne Tore». Der Druck habe sein Team zum Turnierstart nicht gehemmt: «Druck hast du überall, das haben hier alle. Aber du musst ruhig bleiben.»