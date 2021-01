Bell-Haynes macht den Unterschied

Telekom Baskets Bonn – Hakro Merlins Crailsheim 84:93 (13:16, 17:26, 27:21, 27:30)

Crailsheim: Bell-Haynes (28 Punkte), Stuckey (8), A. Kovacevic, Lasisi (5), Highsmith (8), Bleck (2), Coleman (16), Caisin, Radosavijevic (13), Mcneace (8), D. Kovacevic, Jones (5).

Die Hakro Merlins Crailsheim haben auch im Spiel am Sonntagnachmittag gezeigt, dass sie in dieser Saison ein Spitzenteam der Basketball-Bundesliga sind. Ohne zu glänzen, aber letztlich völlig seriös, erledigten die Hohenloher die Auswärtsaufgabe in Bonn. Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo musste aber bis in die letzte Minute hinein höchst aufmerksam sein, weil die kämpferischen Telekom Baskets trotz mehrerer zweistelliger Rückstände immer wieder zurückkamen.

Die Crailsheimer legten einen Traumstart hin: 7:0 hieß es nach knapp zwei Minuten. Im ersten Viertel agierten beide Mannschaften sehr hektisch – die logische Konsequenz waren viele, viele Fehlwürfe auf beiden Seiten. Die geringe Punktausbeute von beiden nach dem ersten Durchgang belegt das mannigfaltige Scheitern der Korbjäger: 13:16.

Dass sich die Gäste im zweiten Durchgang etwas absetzten, lag nicht unbedingt an der Stärke der Crailsheimer in der Defense, sondern weiter an der schlechten Offense der Bonner. Sie verlegten viel zu viele leichte Bälle, auch die Dreier fielen zu selten. Die Zahlen des ersten Durchgangs zeigen deutlich die Mängel des Gastgebers im Angriff: Nur 35 Prozent der Zweipunkt-Würfe fielen, 27 Prozent von jenseits der Dreierlinie, und die Freiwurfquote von 50 Prozent war auch nicht unbedingt Bundesliga-tauglich. So führten die Crailsheimer zum Seitenwechsel mit 42:30.

Bonn dockt an

Vielleicht war es auch auf den Trainerwechsel in Bonn zurückzuführen, dass sich die Baskets im dritten Viertel wieder „andockten“ an die Crailsheimer. Will Voigt hatte erst am Mittwoch übernommen. 46:47 hieß es zwischenzeitlich nur noch. Doch dann war es wieder einmal der Crailsheimer Shooting-Star Trae Bell-Haynes, der Verantwortung übernahm und letztlich mit insgesamt 28 Punkten den Unterschied machte: Er steuerte bei dieser knappen Führung „eben mal schnell“ acht Zähler bei und legte somit den Grundstein für die 58:52-Führung der Merlins zum Schlussviertel.

Dann schaukelten es die Hohenloher, stets mit einer Führung im Rücken recht locker nach Hause – fast ein wenig zu locker, denn: 2,42 Minuten vor dem Ende blockte Bonns Micovic gegen Bleck und nach den anschließenden fünf Punkten für die Telekom Baskets zum 81:86 musste Iisalo noch einmal eine Auszeit für Crailsheim nehmen, um die Sinne zu schärfen. Das gelang, denn die Crailsheimer konzentrierte sich neu und schaukelte das Spiel heim.

Weiter geht es für Crailsheim mit zwei erneuten Auswärtsspielen: Am Sonntag, 31. Januar, treten die Merlins um 18 Uhr bei Bayern München an; am Samstag, 6. Februar, 18 Uhr, in Gießen. mf

