Ben Madgen ist dabei

Anzeige

Für die Basketballer der „Hakro“-Merlins Crailsheim hat der Ernst des Lebens begonnen, denn das Team ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Die nächsten Wochen stehen Testspiele, Trainingslager und natürlich das traditionelle Vorbereitungsturnier auf dem Programm.

Am Montag hat für das Team der „Hakro“-Merlins die neue Saison begonnen. Zwei Stunden trainierten die Jungs von Tuomas Iisalo am Abend. Der Trainer selbst kam erst am selben Tag von einer Trainerfortbildung zurück und begab sich direkt in die „Hakro“-Arena, um die erste Trainingseinheit der Saison 2018/19 zu leiten. Im Anschluss ging es für die Coaches und Spieler zusammen mit den Mitarbeitern der Merlins zum Essen ins Hotel Post Faber in Crailsheim. Dabei stieß auch der australische Neuzugang Ben Madgen dazu. Als Topscorer der belgischen ersten Liga (19,6 Punkte/Spiel) wechselte der 1,93 Meter große Shooting Guard zum Litauischen Erstligisten BC Lietkabelis und konnte sich dort auf internationaler Ebene beweisen. Im Eurocup stand Magden in allen 14 Partien seines Teams auf dem Feld, erzielte die meisten Punkte (192) und avancierte insbesondere in der Runde der Top 16 zu einer wichtigen Stütze. Als Highlight für alle Fans findet am heutigen Mittwoch die offizielle Saisoneröffnung statt. Bei der Spielervorstellung und dem öffentlichen Training in der „Hakro“-Arena in Crailsheim wird auch die neue Trikotnummer 1, Ben Madgen, mit von der Partie sein. Um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) geht es bei freiem Eintritt los.

Am Mittwoch, 22. August, findet bereits das erste Testspiel der Vorbereitung in der „Hakro“-Arena gegen das Team Ehingen Urspring statt, bevor es am 25. August ins Trainingslager nach Belgrad geht. Das Highlight der Vorbereitung ist das Vorbereitungsturnier am 8. und 9. September in der „Hakro“-Arena in Crailsheim. mwi