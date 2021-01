Benzing vor seinem 150. Länderspiel

Der Würzburger Aufbauspieler Joshua Obiesie wurde von Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl erneut in den Gesamtkader der Nationalmannschaft für zwei EM-Qualifikationsspiele berufen. Gespielt wird am Samstag, 20. Februar, gegen Großbritannien und am Montag, 22. Februar, gegen Montenegro statt. Beide Partien werden in Podgorica ausgetragen, wo sich das Team mit den anderen Nationalmannschaften in einer so genannten „Bubble“ befindet. Deutschland ist als Mit-Ausrichter bereits für die EM 2022 qualifiziert.

Bei den beiden Qualifikationsspielen nicht dabei sind alle Spieler von Euro-League-Teilnehmern (also zum Beispiel Alba Berlin und Bayern München) sowie alle NBA-Akteure. Deshalb hat Bundestrainer Rödl viele international noch recht viel Unerfahrenheit im Kader. Lediglich vier Spieler haben bereits mehr als zehn Länderspiele auf dem Buckel. Der Routinier und Teamkapitän Robin Benzing, der in der Saison 2017/18 für Würzburg gespielt hat, steht in Montenegro vor seinem 150. Länderspiel.

Das Aufgebot des Deutschen Basketball-Bundes sieht wie folgt aus: Ismet Akpinar (Bahcesehir Istanbul/45 Länderspiele), Robin Benzing (Casademont Zaragoza/148), Justus Hollatz (Hamburg Towers/0), Bennet Hundt (Brose Bamberg/4), Karim Jallow (Basketball Löwen Braunschweig/9), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn/3), Bjarne Kraushaar (JobStairs Gießen 46ers/0), Dominic Lockhart (Brose Bamberg//4), Lukas Meisner (Basketball Löwen Braunschweig/2), Joshua Obiesie (s.Oliver Würzburg/3), Andreas Obst (ratiopharm Ulm/25), Kenneth Ogbe (Brose Bamberg/2), Jonas Richter (Niners Chemnitz/0), Len Adam Schoormann (Fraport Skyliners Frankfurt/0), Andreas Seiferth (medi Bayreuth/51), Christian Sengfelder (Brose Bamberg/6), Jan Niklas Wimberg (Niners Chemnitz/1). ptt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021