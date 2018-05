Berlin erneut deutscher Volleyball-Meister

Anzeige

Friedrichshafen (dpa) - Die BR Volleys sind deutscher Meister im Volleyball. Im fünften und entscheidenden Spiel der Finalserie gegen Dauerrivale VfB Friedrichshafen setzte sich der Hauptstadtclub souverän mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) durch.

Die 3.910 Zuschauer in der ausverkauften und ohrenbetäubend lauten ZF-Arena in Friedrichshafen sahen über das gesamte Spiel einen dominanten Titelverteidiger. Nach einem spannenden ersten Satz zogen die Berliner im zweiten Durchgang schnell mit sechs Punkten davon und gingen mit 2:0 in Führung. Friedrichshafen kam im dritten Satz zurück ins Spiel, konnte den Berlinern aber nicht mehr gefährlich werden.

Für die Volleys ist es die dritte Meisterschaft in Serie - und die erste unter Trainer Stelian Moculescu. Der hatte zwischen 1997 und 2016 13 Titel mit dem VfB geholt und war dann in den Ruhestand gegangen.