Berliner Triumph, Dresdner Titelkrimi

Mannheim.Moritz Reichert, der Kapitän der Berlin Recycling Volleys, musste seine Ausführungen kurz unterbrechen. „Vor so einem Spiel plant man gar nichts“, antwortete der „Volleyballer des Jahres“ 2019 in den Katakomben der SAP Arena auf die Frage, ob eine Pokalfeier geplant sei. Genau in dem Moment setzten laute Jubelschreie aus der Berliner Kabine ein. Die Tür ging auf, ein paar frischgebackene DVV-Pokalsieger flüchteten bestens gelaunt vor den Bierduschen ihrer Kollegen in die Richtung ihres Spielführers.

Fast 11 000 Zuschauer

Reichert, der 24 Jahre alte Nationalspieler, blieb dennoch die Ruhe selbst und redete weiter – fast schon zu ruhig für einen Athleten, dessen Mannschaft kurz vorher mit einer Machtdemonstration den DVV-Pokal zurück in die Hauptstadt geholt hatte. Mit einem glatten 3:0 (25:12, 25:18, 25:22)-Erfolg im Finale gegen die SWD powervolleys Düren sicherten sich die BR Volleys zum fünften Mal nach 1994, 1996, 2000 und 2016 die Trophäe des Deutschen Volleyball-Verbands. Die Berliner, die auch in der Bundesliga auf dem besten Weg zur achten Meisterschaft in neun Jahren sind, untermauerten damit vor 10 689 Zuschauern in Mannheim ihren Status als Maß der Dinge im deutschen Männer-Volleyball.

Die Überlegenheit des Serienmeisters erkannte auch Dürens Routinier Björn Andrae an – „neidlos“, wie er betonte. „Berlin hat von Anfang bis Ende mit einer solchen Souveränität gespielt. Die 18 Punkte im dritten Satz haben wir uns so hart erarbeitet, dass man am Ende nicht einmal traurig sein kann“, fasste der 39-jährige Ex-Nationalspieler, selbst vierfacher Pokalsieger, die Gefühlslage beim Bundesliga-Siebten zusammen.

Dürens Libero Ivan Batanov fügte hinzu: „Wir wussten, dass Berlin stark sein würde. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie heute extra stark waren.“ Diesen Eindruck konnte BRV-Kapitän Reichert bestätigen: „Wir wussten, dass Düren versuchen würde, über die Emotion ins Spiel zu kommen. Genau das wollten wir unterbinden. Entsprechend war die Konzentration bei uns allen ein Stück größer als in einem normalen Ligaspiel.“

Vom Start weg ließen die Recycling Volleys keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Früh stand es 7:3. Mehr als einen Punkt am Stück brachte Düren in Satz eins nicht zustande – anders als die Hauptstädter, die ihren Vorsprung mit einer Fünf-Punkte-Serie auf 16:7 ausbauten und wenig später schon mit zehn Punkten vorn lagen.

Im zweiten Satz blieb Düren dran, die Führung aber immer in Berliner Händen – 25:18. Im dritten Satz ging es hin und her. Beim Stand von 14:12 für Berlin legte Düren eine Vier-Punkte-Serie hin, die die BR Volleys jedoch mit vier Zählern in Folge konterten – 18:16. Mit dem dritten Matchball machten die Hauptstädter alles klar – und spätestens, als Diagonalangreifer Benjamin Patch die Worte „The party starts now“ ins Mikrofon hallte, konnten die Feierlichkeiten im bestens gefüllten Berliner Block beginnen. Wie Reichert, Patch und Co. letztlich feierten, ist nicht übermittelt. Sicher ist nur: Schon am Montag geht der Flieger gen Russland. In Kemerovo bestreitet Berlin am Mittwoch seinen Champions-League-Abschluss.

Bis 2025 in Mannheim

In puncto Spannung und Stimmung stellte das Frauenfinale das Duell der Männerteams in den Schatten. Ein Favorit war nicht auszumachen – obwohl ursprünglich Allianz MTV Stuttgart als solcher galt. Tatsächlich setzte sich der Dresdner SC in fünf hochspannenden Sätzen durch (25:19, 20:25, 21:25, 28:26, 17:15). Für die Dresdnerinnen, die mehrere Matchbälle abwehrten und den Tie-Break erzwangen, war es der sechste Pokalerfolg nach 1999, 2002, 2010, 2016 und 2018. Der dreifache Titelträger Stuttgart musste sich wie im Vorjahr mit Platz zwei abfinden.

Zwischen den beiden Endspielen gaben DVV-Präsident René Hecht und Michael Evers, der Präsident der Volleyball-Bundesliga (VBL), gemeinsam bekannt: Die SAP Arena wird auch in den kommenden fünf Jahren Schauplatz des DVV-Pokalfinals sein. Der auslaufende Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020