Bernhard Langer will auch mit 60 um Masters-Sieg mitspielen

Anzeige

Augusta (dpa) - Er ist zwar schon 60, doch Bernhard Langer tritt beim US Masters in Augusta nicht an, um ein bisschen an seine Siege zu erinnern und höflichen Applaus zu erhalten.

1985 und 1993 hat Langer das Turnier gewonnen und damit ein lebenslanges Startrecht an der Magnolia Lane. Und auch 2018 ist der immer noch ehrgeizige Golf-Altmeister dabei, um vorne mitzuspielen.

«Mein Ziel ist es, hier im Rennen mit dabei zu sein», sagte Langer beim Training vor dem Start des Turniers am 5. April. «In zwei der letzten vier Jahre war das auch so.» Langer hat seit 1993 vier Top-Ten-Ergebnisse beim Masters erreicht, unter anderem Platz acht im Jahr 2014. Zwei Jahre später lag er nach der dritten Runde nur zwei Schläge hinter dem Führenden. «Ich habe damals nicht gespielt, um Vierter oder Fünfter oder Dritter oder sonst was zu werden. Ich wollte gewinnen, und ich habe extrem aggressiv dafür gespielt», sagte Langer. Am Ende fiel er noch bis auf Rang 24 zurück.