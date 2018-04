Bernhard Spitznagel als Vorsitzender bestätigt

Der Handballkreis Tauberbischofsheim/Buchen ließ die vergangene Saison auf dem Handballkreistag in der Nibelungenhalle in Walldürn nochmals Revue passieren. Daneben standen auch Vorstandwahlen an. Der einstimmig bestätigte Kreisvorsitzende Bernhard Spitznagel wagte einen sportlichen Blick in die Zukunft und ehrte die erfolgreichen Mannschaften.

In der gemeinsamen Begrüßung des

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3757 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.06.2010