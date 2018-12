Berthold Engel überzeugt

Berthold Engel vom Oberligisten Schachclub BG Buchen beteiligte sich erneut beim bestens organisierten 3. Helmut-Reefschläger-Gedächtnisturnier in Baden-Baden. Er erzielte dabei ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Das Turnier war mit je vier Großmeistern, Internationalen Meistern und FIDE-Meistern sehr attraktiv besetzt.

Der Internationale Meister Dr. Helmut Reefschläger war früherer Nationalspieler, einer der ersten deutschen Profispieler beim Hamburger SK und bis zuletzt beim deutschen Mannschaftsmeister OSG Baden-Baden aktiv. Hier trat er in Mannschaftskämpfen mehrmals in Buchen gegen den einheimischen Schachclub an.

In dem neunrundigen, eintägigen Schnellturnier kam Berthold Engel auf sechs Zähler (aus neun Runden), was unter 71 Teilnehmern den guten Platz zwölf bedeutete. Gesetzt war er an Setzrangliste 17. Damit hielt Berthold Engel genau seine Schnellschach-ELO-Zahl von 2121.

Sein bestes Resultat erzielte er in der 4. Runde mit 3 Punkten (aus 3) gegen die frischgebackene U16-Weltmeisterin Annemarie Mütsch vom SC Viernheim Dem Turniersieg holte sich Großmeister Roland Schmaltz (OSG Baden-Baden). eb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018