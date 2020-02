Beste Laune bei Craft

Freude bei Shanice Craft über den Sieg und den Rekordscheck. © Imago

Berlin.Diskuswerferin Shanice Craft war am Freitagabend in Feierlaune, schließlich hatte sich die Athletin von der MTG Mannheim beim Berliner Istaf-Indoor den Hallen-Weltrekord zurückgeholt. Als zusätzliches Bonbon wurde sie dafür mit einer Prämie von 5000 Euro belohnt.

Die 26-Jährige, die sich nach einem Jahr in Berlin Ende Januar der Gruppe von Bundestrainer René Sack in Halle anschloss, schockierte beim renommierten Einladungs-Wettbewerb die Konkurrenz gleich mit einer Bestweite im ersten Versuch, als sie 64,03 Meter vorlegte und Nadine Müllers Rekord von 2019 (63,89) deutlich übertraf. Schon 2015 hatte sie in Berlin mit 62,07 eine inoffizielle Weltbestleistung aufgestellt. Zweite wurde diesmal ihre Trainingskollegin Müller (Halle/60,44), dahinter landeten Claudine Vita (Neubrandenburg/60,29) und Kristin Pudenz (Potsdam/58,98).

Allerdings reichte die Weite der dreimaligen Europameisterin aus Mannheim nicht, um auch das deutsch-deutsche Diskusduell gegen das Männerquartett zu gewinnen. „Das war wirklich wieder ein mega Wettkampf! Toll, dass ich den Weltrekord geholt habe, schade, dass wir Frauen das Duell nicht für uns entschieden konnten. Nichtsdestotrotz hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht“, sagte die zweimalige Winterwurf-Europa-Cupsiegerin Craft bei „leichtathletik.de“. „Die Zuschauer sind unglaublich, die Stimmung phänomenal. Das war sehr motivierend. Ich bin überrascht von der Weite. Mein Training lief gut. Nach den 64,03 Metern musste ich mich sammeln, damit mein Wettkampf weitergehen konnte.“ Doch auch mit dem zweiten Versuch (63,68) hätte sie gewonnen.

Konzentration auf Olympia

Nach vielen Verletzungsproblemen 2019 gilt ihr Fokus ihren zweiten Olympischen Spielen in Tokio. „Bisher konnte ich durchtrainieren. Nun muss ich gesund bleiben bis zum Sommer, dann geht es ab. In erster Linie war das hier ein Showwettkampf, aber das Ergebnis ist ernst zu nehmen. Ich habe mich zurückgemeldet. Die anderen müssen nun mit mir rechnen.“

