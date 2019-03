„Beste Sportsendung“ gekürt

Die beste Moderation, der beste Sportteil oder eben die beste Sportsendung: Deutschlands Spitzensportler bewerten traditionell im Rahmen des Deutschen Sportjournalistenpreises die journalistischen Top-Leistungen des vergangenen Jahres.

Bei eineGala-Event in Hamburg durfte nun die von der Telekom Deutschland entsandte Delegation, bestehend aus Basketball-Kommentator Arne Malsch und Albrecht Schmitt-Fleckenstein (Geschäftsführer Produktionsfirma ThinXpool), jubeln. Mit der Auszeichnung „Beste Sportsendung“ wurde die 2014 ins Leben gerufene Sendung „easyCredit BBL auf Magenta-Sport“ bedacht.

Dynamische Entwicklung

„Als wir das Projekt 2014 als erste Liga gemeinsam gestartet haben, war noch nicht absehbar, welch dynamische Entwicklung es nehmen wird. Alle Spiele live und in höchster Qualität auf einer eigenen Plattform, das war damals ein großer Schritt, vielleicht sogar ein Wagnis, dessen Erfolg auch uns heute sehr stolz macht.“ freut sich auch BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz.

2014 startete die neue Plattform als „Telekom Basketball“ und brachte einen Quantensprung für die Medienpräsenz der Basketball-Bundesliga. Heute ist das Engagement von Telekom Deutschland für den Basketball umfangreich: Neben der easyCredit BBL werden europäische Clubwettbewerbe und alle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft produziert und übertragen.

Als Laudator fungierte in Hamburg Herren-Bundestrainer Henrik Rödl (Europameister 1993, Bronzemedaille WM 2002): „Eine Plattform, auf die ich mich verlassen kann, und ein Format, das mir jederzeit live, aktuell, aber eben auch on demand, als idealer Navigator durch die Basketballwelt dient – in Bundesliga, Europapokal oder bei der Nationalmannschaft.“

Den Preis entgegen nahm Arne Malsch, der selbst seit 2014 als Kommentator und Field-Reporter für Magenta-Sport tätig ist: „“Ich nehme diesen Preis sehr, sehr stellvertretend entgegen. Diese Auszeichnung bedeutet unserer kleinen, aber feinen Basketball-Redaktion unheimlich viel.“

Besonders hob er die gemeinsame Arbeit aller Beteiligten hervor: Das Lob gehe auch weiter an die BBL und die 18 Klubs, „die uns nie als Bittsteller für redaktionelle Inhalte gesehen haben, sondern mitdenken und aktiv mitgestalten – das ist wirklich nicht selbstverständlich.“

Freude am Projekt

Dass die Basketballredaktion, bis auf eine Ausnahme (Frank Buschmann), noch in derselben Besetzung zusammenarbeitet wie beim Start des Projekts 2014, kann laut Malsch nur funktionieren, „wenn übereinstimmende Freude am Produkt besteht“.

Stimmberechtigt waren rund 20 000 Athletinnen und Athleten mit Bundes- und Landeskaderstatus sowie Teamsportler der Bundesligen aus Basketball, Fußball, Handball, Hockey, Volleyball und „Co“. bbl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019