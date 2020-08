„Beten, dass er überlebt“

Kattowitz.Nach dem schweren Sturz des niederländischen Rennradfahrers Fabio Jakobsen beim Zielsprint der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt wollen ihn die Ärzte langsam aufwachen lassen. „Die Versuche, den Patienten aus dem künstlichen Koma zu holen, werden schrittweise erfolgen“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses in Sosnowiec laut Nachrichtenagentur PAP am Donnerstag. Dies werde vermutlich erst am Freitag in den frühen Morgenstunden der Fall sein, und erst dann können neue Informationen über seinen Gesundheitszustand gegeben werden, hieß es weiter.

Jakobsen war bei hoher Geschwindigkeit am Mittwoch von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden und prallte in die Absperrbande. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen und war regungslos liegengeblieben.

„Wir beten weiter, dass er überlebt“, sagte Patrick Lefevere, Teamchef von Jakobsens belgischem Rennstalls Deceuninck-Quick Step, am Donnerstag im belgischen Radio, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. „Alle Knochen in seinem Gesicht sind gebrochen“, berichtete Lefevere.

Gefängnisstrafe gefordert

„Nachdem wir den Sturz gesehen haben, haben wir das Schlimmste befürchtet, aber jetzt wissen wir, dass die Situation ernst, aber stabil ist“, wurde Renndirektor Czeslaw Lang nach einem Besuch im Krankenhaus in einer Mitteilung der Organisatoren zitiert. Lefevere hatte zuvor gesagt, dass Groenewegen eine Gefängnisstrafe verdiene.

Heftige Kritik an den Veranstaltern der Rundfahrt übte Radprofi Simon Geschke. „Jedes Jahr derselbe dumme Bergab-Sprint bei der Polen-Rundfahrt. Jedes Jahr frage ich mich, warum die Organisatoren denken, das sei eine gute Idee“, schrieb der 34-jährige Berliner. dpa

