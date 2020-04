Bewerbungen für „Sterne des Sports“

Um freiwilligen Einsatz für das Gemeinwohl zu fördern, haben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam den Wettbewerb „Sterne des Sports“ initiiert. Hier sollen Sportvereine die verdiente Wertschätzung erfahren.

Ab 1. Mai sind Sportvereine in Deutschland wieder aufgerufen, sich für den „Oscar des Vereinssports“ 2020 zu bewerben.

Die Teilnahme am digitalen Bewerbungsprozess ist einfach. Das entsprechende Formular gibt es über www.sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung. Bundesweiter Bewerbungsschluss ist am 30. Juni. Mitmachen können alle Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind, sprich: in einem Landessportbund (beziehungsweise Landessportverband), in einem Spitzenverband oder einem Sportverband mit besonderen Aufgaben.

Auch 2020 wird der Wettbewerb wieder durch vielfältige Maßnahmen auf verschiedenen Kommunikationskanälen der sozialen Netzwerke begleitet. dosb

