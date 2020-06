Bezirk entdeckt die neue Spielform

Viele Sportarten können auf Grund der Covid-Pandemie ihren Sport nicht ausüben. Bei den Schachspielern tut sich da ein Tor auf und die Internet-Turniere sprießen weltweit aus dem Boden, allerdings nur im Blitz- oder maximal Schnellschach (mit 20-Minuten Bedenkzeit pro Spieler), da ein Betrügen bei Partien mit längerer Bedenkzeit schwer auszuschließen ist

Auch den Schachbezirk Odenwald hat am vergangenen Wochenende diese Form entdeckt, was aber nicht auf die Zustimmung aller Vereinsschachanhänger stößt, die das klassische Nahnschach vermissen ,aber auch nicht in absehbarer Zeit mit einer Fortführung rechnen können.

Unter der Leitung des letztjährigen Bezirksvorstandes Markus Dosch vom SK Buchen-Walldürn traten am vergangenen Freitag 17 Akteure aus dem Odenwald (von allen Bezirksvereinen) zum 1. Lichess-Odenwald-Blitzturnier an.

Gespielt wurde in rasanter Weise zwei Stunden lang mit einer Bedenkzeit von drei Minuten plus zwei Sekunden für einen ausgeführten Zug nach einem von Lichess ausgeklügelten System: Wenn eine Partie beendet ist, werden sofort neue Partner zugelost, so dass die Teilnehmer unterschiedlich viele Partien gespielt haben. Typisch ist auch, dass die Teilnehmer mit erdachten Namen starten und ihre Identität preisgeben können, aber nicht müssen. Sieger dieser Feuertaufe im Odenwald wurde Dr. Tsvetomir Loukanov vom Schachclub BG Buchen (alias CorolaBG), der aus 14 Partien 26 Zähler erreichte (für einen Sieg gibt es zwei , für ein Unentschieden einen Zähler), also nur einmal verlor.

Platz zwei ging an EatPrayChess24, der seinen Namen nicht preisgab und 24 Zähler (13 Partien) verbuchte. Platz drei belegte mit 22 Zähler Gabriel Hirsch (Tulpenkrem123) mit 22 Zählern (aus 16) . Diese drei Blitzer dominierten das Feld und verwiesen Dr. Andreas Schnirch vom Mosbacher SC mit 17 Zählern (15 Partien) in deutlichem Abstand auf Rang vier. Danach folgte ein Trio der Schachfreunde Bad Mergentheim: 5. der frühere Deutsche Blitzmeister (!) und jetzt für die Kurstädter aktive Jürgen Lenz 17 (aus 13); 6. Sohn Sinan 17 (aus 17) und 7. Vater Klaus Kistner t mit 16 (aus 13). Rang 8 ging an Christoph Kammerer vom SC Mosbach 16 (14) und Platz neun an Markus Dosch 16 (15), der natürlich mit den technischen Ausrichtermodalitäten in Anspruch genommen war.

Weiteres Turnier

Am kommenden Freitag, 5. Juni, findet nun bereits – erneut unter der Ausrichtung von Markus Dosch – ab 20 Uhr das 2. Lichess-Odenwald-Blitzturnier statt. Zwei Stunden lang wird wieder mit drei Minuten Bedenkzeit (plus zwei Sekunden pro Zug) erneut „geblitzt“, was das Zeug hält.

Die Registrierung erfolgt unter: https://lichess.org/tournament/Rd0vezLM (Passwort: odwtbb). eb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.06.2020