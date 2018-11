BG Buchen erobert die Spitze

Dem SC BG Buchen gelang am zweiten Spieltag der Schach-Oberliga gegen den SC Brombach ein sehr hart erkämpfter 4,5:3,5-Erfolg. Damit führen die Odenwälder derzeit die Tabelle mit 4:0-Mannschaftspunkten vor dem punktgleichen und haushohen Meisterschaftsfavoriten SC Viernheim II auf Grund eines halben Brettpunktes mehr die Tabelle an.

Die hoch motivierten, bereits am Samstag angereisten Gäste von der Schweizer Grenze traten mit den ersten Fünf der Rangliste an und wiesen einen offensichtlichen Vorteil im Wertungsschnitt auf, so dass sie als Favorit galten. Insgesamt bekamen die Zuschauer hochinteressante Partien mit neun Titelträgern und Spielern aus sieben verschiedenen Nationen zu sehen, und es sah lange Zeit nicht nach einem Erfolg der Odenwälder aus.

Nach etwas mehr als drei Stunden waren die Partien von IM Henryk Dobosz (an Brett 2 mit einer etwas besseren Position gegen den französischen und wertungsstärkeren IM Nicolas Brunner), IM Amadeus Eisenbeiser (Brett 3 mit Schwarz gegen den gleichstarken FM Timothee Heinz) und Jürgen Kettner (Brett 7 in etwas gedrückter Stellung gegen den Schweizer Peter Erismann) unentschieden ausgegangen, und es sah für Majed Al Helaoy (gegen die Schweizer Legende IM Heinz Wirthensohn, der mehrere Jahrzehnte lang das Spitzenbrett der Nationalmannschaft der Eidgenossen verwaltete) schlecht aus, so dass man auf Buchener Seite mit der dann auch eintretenden Niederlage rechnete.

An Brett 4 sorgte FM Arndt Miltner, der seinen favorisierten Gegner Gregor Haag überrollte, für den Ausgleich. Am Spitzenbrett sorgte GM Mihajlo Stojanovic mit Schwarz gegen den griechischen „Fast-GM“ Ioannis Georgiadis mit einer hochprofessionellen Leistung für einen nicht erwartbaren vollen Punkt. Den Schlusspunkt setzte der junge Felix Hefner (Brett 8) bei seinem ersten Einsatz in der BGB-Ersten, indem er in seiner Partie gegen den Spanier Francisco Carretero-Martinez enormes Druckspiel aufbaute, materiellen Vorteil errang und diesen zum Sieg verwertete, was den Mannschaftssieg bedeutete. Etwas tragisch mutete danach die Niederlage von Matthias Becker (Brett 6) an, auf den man eigentlich zu Beginn des Wettkampfes baute, den Rückstand aufzuholen. eb

