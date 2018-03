BG Buchen stellt das beste Team

Anzeige

Die „Blitzelite“ der Odenwälder Schachspieler trat kürzlich in Mosbach an, um aufs Neue herauszufinden, wer zurzeit der „beste Zocker“ bei einer fünfminütigen Bedenkzeit ist. Gespielt wurden 15 Runden, in denen sich die Favoriten durchsetzten.

Adoccio Giampiero vom SC Mosbach erlaubte sich zwar zwei „Ausrutscher“, entschied aber die restlichen 13 Partien für sich und darf somit ein Jahr lang den Titel des Bezirksblitzmeisters behalten. Ebenfalls eine gute Leistung zeigte Berthold Engel vom Burghardt-Gymnasium Buchen. Er verlor eine Partie mehr und wurde somit mit zwölf Punkten Vizemeister. Beide Denksportler haben sich somit die Berechtigung erspielt, bei der Badischen Blitzeinzelmeisterschaft antreten zu dürfen.

Geteilter dritter Platz

Geteilter Dritter wurden Frank Zimmer vom SC Mosbach und Gabriel Hirsch vom BG Buchen. Sie verpassten mit nur einem halben Punkt weniger die Qualifikation für die nächste Ebene.