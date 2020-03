BGB kassiert dritte Niederlage in Folge

Erneut zog die Buchener Schach-Oberliga-Mannschaft den Kürzeren: Am siebten Spieltag der badischen Oberliga Baden verlor der Schachclub BG Buchen im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten SF Sasbach zum dritten Mal in Folge. Trotz des denkbar knappen 3,5:4,5, hielt „das BB“ aber dennoch mit 8:6-Mannschaftspunkten den vierten Tabellenplatz vor dem punktgleichen SC Brombach, der die etwas schlechtere Feinwertung besitzt.

Im fünfeinhalb Stunden dauernden, sehr spannenden Wettkampf hatten die Odenwälder in mehreren Partien durchaus ihre Chancen, und ein Unentschieden oder ein Sieg lag im Bereich des Möglichen. Die Gäste haben ein sehr junges, äußerst ehrgeiziges Team, das erst an Brett 4 den amtierenden badischen Meister FM Thilo Ehmann sitzen hat.

An den beiden Spitzenbrettern ging es friedlich zu und man neutralsierte sich früh: Buchens GM Mihajlo Stojanovic (gegen den französischen FM Jeremy Moucherod) und IM Henryk Dobosz (gegen FM Maximilian Ruff) rauchten nach weniger als zwei Stunden die Friedenspfeife. Danach verlor Felix Hefner (an Brett 7 gegen den favorisierten Jörg Hanisch) in einer von ihm mit Schwarz sehr dynamisch geführten Partie.

Sehr unerwartet kam dann die Niederlage vom IM Amadeus Eisenbeiser (an Brett 3 mit Schwarz gegen FM Marco Riehle), nachdem er kurz vor der Zeitkontrolle unachtsam war. Dies war IM Eisenbeisers erster Saisonverlust, und er lag vor dem Spieltag noch auf Rang 4 der badischen Oberliga. Selbst nach dem 1:3-Rückstand hatte man auf Buchener Seite noch Hoffnung. Es folgte das sehr umkämpfte Unentschieden von IM Etienne Mensch gegen besagten FM Ehmann, nachdem das zeitweise positionelles Übergewicht nicht verwertet wurde.

Druck gemacht und angegriffen

Nun hoffte man auf die Bretter 5 und 6, an denen FM Matthias Becker und Jürgen Kettner sehr chancenreich standen. Jürgen Kettner gelang es auch, seine Partie zu gewinnen und das mit einer wahrhaften Glanzpartie: Er machte Druck und griff heftig an. Als der Vorteil schließlich nur noch minimal zu sein schien, bewies Jürgen Kettner den Zuschauern etwas anderes und presste aus der Stellung wirklich noch richtiggehend studienhaft mit vielen exakten Zügen den vollen Punkt heraus.

Allerdings gelang es FM Becker nicht, seine sehr aktive Stellung zum Gewinn zu führen, und er willigte in die Punkteteilung ein, da die zu berechnenden Varianten einfach zu kompliziert gewesen wären. Abschließend remisierte Ersatzmann Karlheinz Eisenbeiser (an Brett 8), was für einen Gesamterfolg unbedingt gewesen wäre. Er verlor vor der ersten Zeitkontrolle einen Bauern, verteidigte seine kritische Position jedoch mit viel Geschick und „hielt seinen Laden zusammen“.

Am 15. März müssen die Buchener beim Tabellenzweiten OSG Baden-Baden III antreten. eb

