BGB-Team nutzt den Heimvorteil

„Der Wille zu siegen und die Konzentration auf dieses Ziel muss vom ersten Ballkontakt an da sein.“ So war die Ansage des Betreuers Alexander Kull an das Team der Basketballer vom Burghardt-Gymnasium Buchen gewesen. Als Kreisbeauftragter für Jurgend trainiert für Olympia Basketball hatte David Herkert, ebenfalls vom BGB, sich darum beworben, das Finale des Wettkampf I des Regierungspräsidium Karlsruhe in Buchen ausrichten zu können, nachdem sich die Buchener Jungs in der hart umkämpften Zwischenrunde in Schwetzingen gegen die Teams aus der Metropolregion den Weg ins nordbadische Finale erkämpft hatten.

Starker Start ins Turnier

In der perfekt vorbereiteten Halle und unterstützt von Liga-Schiedsrichtern des Baden-Württembergischen Basketballbunds waren alle Rahmenbedingungen für einen fairen Wettstreit gegeben. Vom ersten Moment des Aufwärmens an warfen Coach Kull und die Spieler des BGB, von denen etliche zugleich tragende Rollen in den Vereinsteams des TSV Buchen spielen, immer wieder auch ein Auge auf die Spieler und die Routinen der anderen Teams, um gleich deren besondere Stärken oder auch Schwächen auszumachen und in eigene taktische Ansätze umzusetzen. So wurde für den ersten Gegner aus Bruchsal ausgemacht, dass wohl keine erfolgreichen Würfe aus der Distanz zu erwarten wären. Die Buchener starteten mit einer in Masse und Länge undurchdringlichen Zonenverteidigung aus Vereinsbasketballern und talentierten Schul-Basketballern, die auch im TSV-Handball ihren Mann stehen. Aus der dichten Verteidigung heraus und mit sicheren Rebounds starteten die Jungs um Leon und Niklas Linsler dann selbst entweder eigene blitzartige Fastbreaks oder gut und ruhig ausgespielte und deshalb erfolgreich abgeschlossene Attacken. Aus diesem fulminanten Start heraus resultierte gegen den überrumpelten Gegner gleich ein satter Vorsprung, der es ermöglichte, die Bank ins Spiel zu bringen und die „Starting Five“ für die weiteren Aufgaben zu schonen. So ersetzte Marcel Weiß die Langen unter dem Korbhervorragend und erkämpfte die wichtigen Bälle. Mit 31:15 ging das erste Match an die Buchener.

Im zweiten Spiel gegen die zunächst routiniert aufspielenden Basketballer der Merkur-Akademie war spielerische Abgeklärtheit gefragt. Mit einer sehr wachen Verteidigung und den daraus resultierenden Ballverlusten machten die Merkurianer den Buchenern durchaus das Leben schwer. Viele Fehlpässe und die daraus resultierenden enfachen Körbe zeigten, dass die BGB-ler sich vom scheinbar einfachen ersten Sieg hatten einlullen lassen. Erst durch den Verbund von endlich wieder konzentriertem Passspiel im Angriff und der wiedererstandenen wachen und massiven Verteidigung wurden die Karlsruher niedergerungen und schließlich auch deutlich besiegt. Besonders Jan Dosch und Lorenz Berberich stellten bei diesem Sieg die Hoheit unter dem eigenen Korb her und Letzterer lieferte dazu noch lange, passgenaue Handball-Pässe für schnelle Buchener Angriffe. Im Positionsangriff der zweiten Spielrunde zeigte der Basketball-Drop-out der Saison 2017, Robin Pflüger, dass sein technisches Potential noch da ist: Er passte ein ums andere Mal trickreich in die gegnerische Zone und punktete dazu aus der Halbdistanz.

Echtes Finalspiel

Im Sinne der Spannung optimal hatten sich die direkten Rivalen der BGB-ler in ihren Spielen gegeneinander derart besiegt, dass das letzte Spiel der Buchener gegen das Bunsen-Gymnasium die Entscheidung über den Gesamt-Turniersieg bringen musste. Schon vor Beginn der dritten Spielrunde des Turniers war klar, dass dieser turnierentscheidende Sieg nur dann gelingen könnte, wenn der Verteidigung des BGB die Kontrolle über den zentralen gegnerischen Spielers gelänge. Neben nahezu unaufhaltsamen Moves zum Korb hatte der den Jungs vom BGB nämlich schon in den ersten Minuten des Spiels auch gleich mehrere Distanzwürfe und sogar zwei Dreier eingeschenkt und sein Team dadurch in Führung gebracht.

Partie wird „gedreht“

In einer Auszeit wurde seitens der Buchener dann auf eine technisch anspruchsvolle Kombination von Raumverteidigung und Eins-gegen-Eins umgestellt und durch diesen taktischen Kniff der starke Gegenspieler, der im Kreis des Deutschen Nachwuchskaders spielt, quasi aus dem Spiel genommen. Kevin Eichhorn, Michael Gramlich und Benedikt Walter investierten dazu äußerste Laufarbeit und zeigten hier eine gnadenlos konsequente Verteidigung, auch unter dem Einsatz persönlicher Foulbelastung. Mit den nun vielen missglückten Angriffen der jetzt zunehmend unstrukturiert und führungslos spielenden Heidelberger und der bewährten Buchener Reboundstärke im Rücken baute der gegnerische Vorsprung von 10:17 immer mehr ab und das Team BGB zog schließlich vorbei. Dadurch kippte auch das sogenannte Momentum: Die eigenen Dreier und Distanzwürfe durch Ben Hemberger und Kevin Eichhorn fielen endlich und der Sieg ging nach 20 Minuten Spielzeit mit einem abschließenden Monster-Dunking von Niklas Linsler, nach Steal und Doppelpass-Fastbreak mit seinem Zwillingsbruder Leon mit 30:25 an die Buchener.

Gelungene Kooperation

Das Turnier der Wettkampfklasse I führt im Basketball leider nicht über die Landesebene hinaus, für die Spieler des Teams, die als Abiturienten des BGB nun die Schule verlassen haben, war dieser Sieg quasi der höchst mögliche sportliche Abschluss ihrer schulischen Laufbahn und auch ein Musterbeispiel für die gelungene Kooperationsarbeit des BGB mit dem Vereinsbasketball des TSV Buchen. klh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019