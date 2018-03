Bierhoff zum Fall Mertesacker: «Müssen stärker zuhören»

Anzeige

Berlin (dpa) - Nach den drastischen Äußerungen von Per Mertesacker über den Druck im Profisport haben Vertreter der DFB-Spitze von Trainern und Verantwortlichen mehr Offenheit im Umgang miteinander gefordert.

Man müsse dem Individuum «noch stärker zuhören» und Hilfestellungen anbieten, sagte Oliver Bierhoff dem «Handelsblatt». Die Aussagen des früheren DFB-Profis hätten ihn «angesichts der Heftigkeit seiner Schilderung doch ein wenig überrascht», sagte der Teammanager der Fußball-Nationalmannschaft und sprach sich generell für mehr «Offenheit und Empathie» aus.

Insgesamt sieht Bierhoff Mertesackers Kritik am System durchaus zwiespältigt: «Man muss sich als Spieler bewusst sein, dass man immer wieder mit enormem Druck von außen und ständiger Bewertung konfrontiert wird – durch Fans, Vereine, Sponsoren, Medien», sagte der 49-Jährige. «Dabei müssen wir den Akteuren aber auch helfen. Und sie müssen sich helfen lassen.» Weltmeister Mertesacker hatte im «Spiegel» den immensen Druck kritisiert und am eigenen Beispiel beschrieben. So habe sein Körper auf die hohe Erwartungshaltung vor jedem Spiel mit Brechreiz und Durchfall reagiert.