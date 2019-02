Bis Glasgow müssen noch viele zulegen

Leipzig.Laufjuwel Konstanze Klosterhalfen glänzte in Rekordzeit, Kugelstoßerin Christina Schwanitz war auch als Zwillingsmutter Chefin im Ring, und David Storl überzeugte als Seriensieger. Die deutschen Leichtathleten haben sich bei den Hallen-Titelkämpfen am Wochenende in Leipzig gut präsentiert, doch bis zur EM Anfang März in Glasgow müssen viele noch zulegen.

So empfahlen sich für Medaillen vor allem jene Asse, die schon bei der Jubel-EM 2018 in Berlin ganz oben auf dem Podest standen: Kugelstoßer Storl und Weitspringerin Malaika Mihambo. Dazu die Hürdenflitzerinnen Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder nach einem weiteren packenden Duell und Dreisprung-Meisterin Kristin Gierisch. Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko reichten diesmal auch 2,26 Meter zum fünften Titel in Serie.

Zwei Tage vor ihrem 22. Geburtstag an diesem Montag begeisterte Klosterhalfen die 3500 Zuschauer: Titel über 3000 Meter in 8:32,47 Minuten, ihren eigenen deutschen Rekord um 3,54 Sekunden verbessert, Weltjahresbestzeit.

„Koko“, wie Deutschlands große Mittelstreckenhoffnung meist genannt wird, trainiert seit Herbst beim umstrittenen Oregon-Projekt des Sportartikelherstellers Nike in den USA. Der bekannteste Coach in Portland ist Alberto Salazar. Nach Vorwürfen seiner ehemaligen Läuferin Kara Goucher steht der Trainer unter Verdacht, die Athletin zur Einnahme verbotener Mittel genötigt zu haben.

„Dass ich hier bei den Deutschen so super aufgenommen wurde, ist super schön“, sagte Klosterhalfen, die den Wechsel in die Neue Welt absolut nicht bereut. „Ein anderer Trainer, Weltklasse-Athleten, das ganze Umfeld ist einfach nur eine unbeschreibliche Atmosphäre, einfach nur super toll“, schilderte sie.

Eine Woche nach ihrem deutschen Rekord von 14,59 Metern überzeugte Dreispringerin Kristin Gierisch auch in Leipzig: Mit 14,38 holte sich die Favoritin ihren vierten Hallentitel ab – und fährt mit Medaillenchancen nach Glasgow. „Bei der EM bin ich Titelverteidigerin. Ich bin zudem Erste der europäischen Bestenliste. Das sagt doch alles über meine Ziele“, so die Chemnitzerin.

Ex-Weltmeisterin Schwanitz überzeugte mit der Jahresweltbestleistung von 19,54 Metern. Dabei war die 33-Jährige vom LV 90 Erzgebirge gehandicapt angereist. „Als ich heute Morgen aufgestanden bin, da dachte ich, ich hab’ mir den größten Männerschnupfen von meinem Mann eingefangen“, erzählte die EM-Zweite, die seit anderthalb Jahren Mutter von Zwillingen ist. Ihr Kugel-Kollege Storl holte sich ohne große Mühe seinen siebten Hallentitel ab. Mit der Saisonbestleistung von 21,32 lag der Hüne vom SC DHfK Leipzig fast zwei Meter vor dem Sindelfinger Tobias Dahm. dpa

