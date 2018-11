Bitteres Ende gegen Viernheim

Am dritten Spieltag der badischen Oberliga kassierte der Schachclub BG Buchen im Duell der verlustpunktfrei führenden Teams beim SC Viernheim II eine bittere und sehr knappe 3,5:4,5-Niederlage. So führt der SC Viernheim II mit 6:0 Punkten vor vier Teams mit 4:2 Punkten. Unter diesen sind die Odenwälder auf Tabellenplatz vier. Die Gastgeber, die mit ihrer Reserve in die Zweite Liga aufsteigen wollen, traten wertungsmäßig etwas stärker und mit drei namhaften Großmeistern an den Spitzenbrettern an.

Nach nicht ganz vier Stunden Spielzeit endeten die Bretter eins und drei mit – für Buchen – Großmeister Mihajlo Stojanovic (gegen den französischen GM Fabien Libiszewski) und IM Amadeus Eisenbeiser (gegen den lettischen GM Zigurds Lanka) remis, und hinzu kam die Punkteteilung von Jürgen Kettner (an Brett sieben gegen FM Michael Müller). An Brett vier schien Buchens FM Arndt Miltner gegen die Frauen-Nationalspielerin Josefine Heinemann auf der Siegesstraße zu sein, doch kippte die Partie und die Odenwälder lagen im Rückstand und hatten dennoch Chancen und Hoffnungen. An Brett acht hatte Karlheinz Eisenbeiser bis ins Endspiel laut späterer Computeranalyse vollkommen positionellen Gleichstand erarbeit, allerdings ruinierte er seine Stellung mit einem Zug zum Verlust. Und es waren immer noch trotz des 1,5:3,5-Rückstandes Buchener Hoffnungen und Chancen da, denn es liefen noch drei Partien, in denen die Buchener im Vorteil waren.

Spieler zeigen Nerven

Als Erster gewann auch an Brett sieben Matthias Becker seine auf den ersten Blick gleich stehende Position gegen den Viernheimer Neuzugang Lukas Buschle. Nun ging der Wettkampf in die sechste Stunde und die Nerven spielten eine Rolle und die Dramatik nahm Fahrt auf. An Brett 5 spielte Buchens Neuzugang Majed Al Helaoy gegen die frischgebackene U16-Weltmeisterin Annemarie Mütsch, die bereits eine ELO-Zahl von 2239 aufweist und die beiden ersten Oberligapartien gewonnen hatte, eine dynamisch äußerst stark geführte Kampfpartie. Al Helaoy musste jeweils hohes Risiko gehen, da die Gegnerin immer mit Gegenspiel und Angriff auf einen lebenswichtigen Bauern drohte, außerdem musste Al Helaoy immer im Auge haben, dass im Endspiel mit je zwei Leichtfiguren die schwächere Seite eine Figur für einen Bauern opfern kann. Al Helaoy remisierte.

Nun spielte an Brett zwei noch Buchens IM Henryk Dobosz gegen Viernheims GM Thal Abergel. IM Dobosz hatte eine starke Partie gespielt und eine klare Gewinnstellung mit nicht aufzuhaltendem Bauern kurz vor dem Umwandlungsfeld erreicht, als ihm die Nerven einen Streich spielten und er den Freibauern ersatzlos verlor – Remis und die 3,5:4,5-Niederlage war die Folge.

Der Oberligakampf Viernheim II gegen Buchen wurde im selben Saal gespielt, in dem die Erstliga-Begegnung SC Viernheim – SK Hofheim (5:3) über die Bühne ging. Da der vorgesehene Kampf SK Hockenheim gegen DJK Aachen nicht stattfand, wurden die Partien der Buchener Akteure live in die ganze Welt übertragen. eb

