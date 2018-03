Blamage für U21: Nur 0:0 gegen Außenseiter Kosovo

Anzeige

Mitrovica (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer haben auf dem Weg zur EM-Endrunde 2019 einen herben Rückschlag gegen Außenseiter Kosovo kassiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz kam in Mitrovica nach einer ideenlosen Vorstellung nicht über ein 0:0 hinaus.

Die DFB-Auswahl blieb damit im siebten Qualifikations-Spiel zum zweiten Mal ohne Sieg. Zwar liegt die deutsche U21 mit nun 16 Zählern weiter auf Rang eins der Qualifikationsgruppe. Irland hat mit zehn Punkten allerdings zwei Partien weniger absolviert und kann daher noch an Deutschland heranrücken. «Gegen so einen tief stehenden Gegner braucht man Präzision, die haben wir heute vermissen lassen», urteilte Kuntz. «Dann muss man auch mal mit einem Unentschieden zufrieden sein.»

Gegen die defensivstarken und kompakt stehenden Kosovaren tat sich die DFB-Elf vor 7500 Zuschauern enorm schwer und entwickelte kaum Torgefahr. Die Gastgeber verdiente sich daher in ihrem erst achten Quali-Spiel den Punkt gegen den Europameister. Dennoch nahm Kuntz seine Mannschaft in Schutz. «Ich war natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber auch nicht ganz unzufrieden, was die Jungs gezeigt haben», sagte er. Die nächsten Spiele auf dem Weg zur Turnier 2019 in Italien und San Marino stehen für die DFB-Elf im September an.