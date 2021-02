Blick auf die Tabelle wäre ein großer Fehler

Zum dritten Auswärtsspiel in Folge führt der Weg der Hakro Merlins Crailsheim zu den JobStairs Gießen 46ers. Mit einer 2:13-Bilanz stehen die Hessen momentan auf dem letzten Tabellenplatz, in diesem Jahr blieben sie noch sieglos. Seit dem Headcoach Rolf Scholz das Ruder an Lahn übernahm, ist jedoch ein Aufwärtstrend zu beobachten. Tip-Off in der Sporthalle Gießen-Ost ist am heutigen Samstag, 6. Februar, um 18 Uhr.

Die 46ers starteten wettbewerbsübergreifend mit elf Niederlagen (Pokal und BBL) in die Saison. Nachdem Rolf Scholz das Traineramt von Ingo Freyer übernahm, feierte der Traditionsverein gegen Bayreuth und Frankfurt allerdings seine ersten beiden Saisonerfolge. Seither gingen die weiteren Spiele gegen Göttingen, Berlin, Vechta, Oldenburg und Ludwigsburg zwar verloren, die Mittelhessen überzeugten aber teilweise mit guten Leistungen.

„Den größten Fehler, den wir vor dem Spiel machen können, ist der Blick auf die Tabelle. Es gibt in der BBL keine einfachen Spiele, das ist Fakt. Wenn man sich nur minimal ausruht, bringen dich die fünf Prozent weniger Fokus sofort auf den Boden der Tatsachen. Das ist eine große Herausforderung, nachdem wir eine so starke Mannschaft wie Bayern besiegt haben“, warnt Crailsheims erfolgreicher Trainer Tuomas Iisalo seine Mannschaft vor dem Spiel bei den Hessen.

Ein Gesicht des Gießener Aufschwungs ist Rückkehrer John Bryant. Der zweimalige BBL-MVP (wertvollster Spieler) wechselte im Januar von Paderborn zurück zu den 46ers, bei denen er bereits von 2017 bis 2020 für Aufruhr unter dem Korb sorgte. In dieser Saison kam er auf drei Einsätze, mit durchschnittlich 13,7 Punkten und 6,3 Rebounds führt er sein Team in diesen Statistiken an. Aber auch auf den weiteren Positionen ist Gießen gut aufgestellt. Aufbauspieler Jonathan Stark legt 12,9 Punkte und 4,4 Assists pro Spiel auf, Kapitän Brandon Thomas kommt bislang auf 12,1 Punkte und 3,5 Rebounds. Seit knapp einer Woche bekommen die 46ers zusätzlich Unterstützung von Combo-Guard Diante Garrett. Der 32-Jährige US-Amerikaner weist eine Erfahrung von 90 NBA-Partien auf. Heute wird er voraussichtlich erstmals im Kader der Hessen stehen.

Auch bei den Crailsheimern gibt es eine, wenngleich ganz und gar nicht erfreuliche Veränderung im Kader. Tim Coleman zog sich im Spiel gegen den FC Bayern ohne Fremdeinwirkung eine schwere Knieverletzung zu. „Das ist in vielerlei Hinsicht ein schwerer Schlag für das Team. Er war das Bindeglied zwischen unseren Guards und Forwards und lieferte immer das ab, was das Team brauchte, indem er verschiedene Rollen lernte und spielte“, erklärt Iisalo.

Alle weiteren Spieler stehen dem Crailsheimer Coach zur Verfügung, unter anderem auch der BBL-Topscorer Trae Bell-Haynes. Der Kanadier bestätigte in München einmal mehr seine überragende Form. Mit 31 Punkten stellte er seine neue BBL-Bestleistung auf, sein letzter Wurf in der Verlängerung sorgte schließlich für den 103:105-Endstand.

„Mit dem Spiel am Samstag beginnt für uns eine anstrengende Phase vor der Länderspielpause“, weiß Iisalo, angesichts des Spiele-Marathons mit vier BBL-Begegnungen innerhalb von neun Tagen. cd

