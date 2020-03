Bobic gibt Entwarnung

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Abbruch der laufenden Europa-League-Saison. „Ich bin eher skeptisch, ob man die aktuelle Saison in der Europa League zu Ende spielen kann“, sagte der 50 Jahre alte Österreicher der „Bild“-Zeitung.

Der Wettbewerb ist von der Uefa aufgrund der Corona-Pandemie wie auch die Champions League im Achtelfinale auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. In einer Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden will die Europäische Fußball-Union an diesem Mittwoch darüber beraten, ob und wie die internationale Saison noch abgeschlossen werden kann.

Sollte es eine Fortsetzung geben, stünde die Eintracht vor dem Aus. Der hessische Bundesligist hatte das Hinspiel im Achtelfinale gegen den FC Basel vor leeren Rängen im heimischen Stadion mit 0:3 verloren. „Wenn es so sein sollte, dass gespielt wird, werden wir alles daran setzen, um das fast Unmögliche noch möglich zu machen“, sagte Hütter. Neben der Eintracht sind aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg noch in dem Wettbewerb vertreten.

Vier Teammitglieder genesen

Derweil hat Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic bei den vier Teammitgliedern, deren Test auf den Coronavirus positiv war, Entwarnung gegeben. Zwei Spieler und zwei Betreuer sind betroffen. „Es geht ihnen wirklich sehr gut, sie waren alle schnell über den Berg. Einer von den vier hat gar nichts mitbekommen“, sagte der 48 Jahre alte Vorstand dem Portal „hessenschau.de“.

Andere hätten zwei Tage einen trockenen Hals, keinen Geruchs- und Geschmackssinn gehabt, dazu leichtes Fieber und Gliederschmerzen. „Die wissen jetzt, wie sich das anfühlt.“ dpa

