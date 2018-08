Böttichers «guter Film»: Keirin-Gold zum Abschluss

Anzeige

Glasgow (dpa) - Bei der Siegerehrung küsste Stefan Bötticher stolz seine Gold-Medaille: Wenige Minuten zuvor hatte der Chemnitzer am Dienstag mit dem Keirin-Titel das großartige Abschneiden der deutschen Bahnradfahrer bei den Europameisterschaften in Glasgow gekrönt.

«Ich habe mich tags zuvor ein bisschen über Silber gegrämt. Aber das heute ist wie eine Story in einem schlechten Film», sagte Bötticher in einer ersten Reaktion und fügte hinzu: «Für mich war es ein guter Film.» Das Gold war für den 26-jährigen Chemnitzer die dritte Medaille bei den Titelkämpfen im Sir-Chris-Hoy-Velodrome. Am Vortag hatte er schon Silber im Sprint und zum EM-Auftakt Bronze im Teamsprint geholt.

Damit stehen zum Abschluss der sechstägigen Rennen für den Bund Deutscher Radsportler in den 22 Entscheidungen elf Medaillen (3/4/4) zu Buche. Damit wurde in etwa das Ergebnis der vergangenen Titelkämpfe in Berlin erreicht, als es zwölf Mal Edelmetall (5/4/3) gegeben hatte, allerdings mit Medaillen in den Steher-Rennen, die in Glasgow nicht ausgefahren wurden.