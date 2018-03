Boll älteste Nummer eins aller Zeiten

Anzeige

Frankfurt.Timo Boll ist nach sieben Jahren wieder die Nummer eins und zugleich der älteste Spieler an der Spitze der Tischtennis-Weltrangliste. Dies geht aus dem für März veröffentlichten Ranking des Weltverbandes ITTF hervor. Am 8. März feiert der Profi von Borussia Düsseldorf seinen 37. Geburtstag. Boll löst damit seinen Kumpel Dimitrij Ovtcharov ab, der am 1. Januar erstmals die Weltrangliste anführte und nun hinter Boll und dem Chinesen Fan Zhendong auf Rang drei zurückfällt. „Als Dima vor wenigen Tagen zu mir kam und meinte, ich sei im März wieder die Nummer 1 der Weltrangliste, glaubte ich zunächst an einen Scherz“, sagte Boll . dpa

Info: Video unter morgenweb.de/sport