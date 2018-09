Bolt debütiert auf Linksaußen

Canberra.Jamaikas achtmaliger Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat in Australien sein Debüt als Fußballer gegeben. Für den A-League-Proficlub Central Coast Mariners durfte Bolt am Freitag in einem Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft in der 71. Minute aufs Feld. Die Mariners hatten zu dem Zeitpunkt in dem Stadion in Gosford rund 80 Kilometer nördlich von Sydney bereits sechs Tore geschossen. Vor Bolts Einwechslung schallte es „Wir wollen Bolt“ aus der Menge, mehr als 12 000 Fans verfolgten die Partie. Der schnellste Mann der Welt spielte mit der Trikotnummer 95 auf dem linken Flügel.

Bolt hatte seine Sprinterlaufbahn 2017 beendet und arbeitet nun an einer neuen Karriere als professioneller Fußballspieler. Mit dem australischen Club trainiert der 32-Jährige auf unbestimmte Zeit. dpa

