Bosnien will Verlegung

Neuss.Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch reisten Deutschlands Handballer am Montag zum Lehrgang in Neuss an. Mitten in der zweiten Pandemie-Welle beendet die DHB-Auswahl mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag in Düsseldorf und gegen Estland am Sonntag in Tallinn ihre achtmonatige Corona-Zwangspause.

Dissinger reist ab

Allerdings steht das Duell mit den Bosniern auf der Kippe. Der deutsche Auftaktgegner hat wegen diverser Corona-Ausfälle bei der Europäischen Handball-Föderation die Verlegung der Partie beantragt. Lediglich 14 Spieler stehen dem DHB-Gegner derzeit noch zur Verfügung. „So wollen wir nicht gegen Deutschland spielen“, sagte Bosniens Torhüter Benjamin Buric gegenüber „Flensborg-Avis“.

Die DHB-Auswahl plagen ebenfalls personelle Probleme. Gislason musste seinen Kader wegen der Ausfälle von Andreas Wolff, Philipp Weber, Christian Dissinger und Steffen Weinhold kurzfristig umbauen. Der Ludwigshafener Dissinger reiste wegen einiger Corona-Fälle im Umfeld seines Clubs Vardar Skopje ab, teilte der DHB am Abend mit. Neu ins Team kamen Paul Drux und Torwart Till Klimpke. mast/dpa

