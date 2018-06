Bottas auf Pole in Spielberg - Vettel-Strafversetzung

Anzeige

Spielberg (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebsatian Vettel hat im WM-Duell mit Lewis Hamilton einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Ferrari-Pilot wurde von den Rennkommissaren in der Aufstellung für den Grand Prix von Österreich wegen Behinderung um drei Positionen nach hinten versetzt. Er startet nun am Sonntag vom sechsten statt vom dritten Platz.

Die Stewards sahen es als erwiesen an, dass der Heppenheimer im zweiten Abschnitt der Qualifikation am Samstag in Spielberg Carlos Sainz im Renault blockiert hatte. Der Spanier hatte trotzdem den dritten und entscheidenden Durchgang des Ausscheidungsfahrens erreicht.