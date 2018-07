Bradl solide bei Rückkehr

Anzeige

Hohenstein-Ernstthal.Die deutschen Motorrad-Piloten haben beim Weltmeisterschafts-Heimspiel auf dem Sachsenring überzeugt, auch wenn sie der beeindruckenden Kulisse von fast 90 000 Fans erneut keinen Podiumsplatz bieten konnten. In der Moto-2-Klasse lieferte Marcel Schrötter als Sechster das beste deutsche Tagesergebnis ab. Es gewann der Südafrikaner Brad Binder. Philipp Öttl mischte lange im Kampf um das Podium mit und wurde im Moto-3-Rennen beim Sieg des Spaniers Jorge Martin Achter. In der MotoGP fuhr Überraschungs-Rückkehrer Stefan Bradl als 16. ein solides Rennen, verpasste aber die Punkte.

Für Bradl war schon vor dem Rennen bei bestem Sommerwetter auf der Kultstrecke in Sachsen klar, dass Punkte aus eigener Kraft kaum möglich sein würden. Obwohl er erst im zweiten Freien Training eingestiegen war, konnte der Zahlinger gefallen. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte im Brünn/Tschechien Anfang August erhält der frühere Moto2-Weltmeister erneut die Chance, sein Talent zu beweisen.

Stark auf dem Sachsenring

Der Sieg in der MotoGP ging erneut an Marc Márquez, der am Sachsenring ungeschlagen bleibt. Der Spanier baute seine WM-Führung weiter aus und geht mit 46 Punkten Vorsprung vor dem Italiener Valentino Rossi in die Sommerpause, der als Zweiter sein bestes Saisonergebnis einfuhr. dpa