Brasilien beschwingt ins WM-Achtelfinale

Die Schmach des Titelverteidigers soll den Brasilianern für die nächsten Aufgaben nun warnendes Beispiel sein. «Das deutsche Aus zeigt, dass dieser Wettbewerb sehr hart ist. Die Ergebnisse sind so eng», sagte Team-Manager Edu Gaspar angesichts der Auftakt-Niederlage der Auswahl von Joachim Löw gegen den kommenden Brasilien-Gegner. «Wenn du einmal nicht konzentriert bist, bist du draußen. Mexiko ist eine sehr gute Mannschaft.»

Viermal traf Brasilien bei einer WM schon auf die Mexikaner. Drei Siege, ein Unentschieden und noch kein Gegentor lautet die makellose Bilanz.

WM-Jahr Runde Ergebnis 1950 Vorrunde 4:0 1954 Vorrunde 5:0 1962 Vorrunde 2:0 2014 Vorrunde 0:0



Erstmal steht dieses Duell am Montag in Samara nun in der K.o.-Phase bei einer Weltmeisterschaft an.

Dabei wird auch wieder Neymar im Fokus stehen. Gegen Serbien wurde der 26-Jährige erneut vom überragenden Teamkollegen Philippe Coutinho überstrahlt, der das 1:0 von Paulinho vorbereitete. Zumindest den zweiten Treffer durch Thiago Silva legte Neymar dann selbst per Ecke auf. Doch auch seinen Trainer scheint die öffentliche Fokussierung auf die Nummer 10 zu nerven. Gefragt nach dem 222-Millionen-Euro-Mann von Paris Saint-Germain zählte Tite stattdessen lieber die Vorzüge von all dessen Teamkollegen auf.