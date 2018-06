Brasilien hadert: Kein Videobeweis und kein kühler Kopf

Anzeige

Das Remis entsprach so gar nicht den Erwartungen des fünfmaligen Weltmeisters, der sich gegen die wackeren Eidgenossen über weite Phasen der Partie schwer tat. «Natürlich bin ich nicht zufrieden, denn ich hatte einen Sieg erwartet», räumte Tite ein.

Dass es trotz des Traumtors von Philipe Coutinho (20. Minute) vor 43 109 Fans in Rostow am Don nicht zu drei Punkten reichte, lag in erster Linie an den Brasilianern selbst. «Bis zum Führungstor war Aggressivität und Attraktivität im Spiel», stellte Tite fest. «Doch dann haben wir uns zurückgezogen. Das war nicht unsere Spielweise.»

Hinzu kam, dass die Schweizer Superstar Neymar weitgehend aus dem Spiel nahmen. Sowohl mit erlaubten als auch unerlaubten Mitteln. Gleich zehnmal wurde der teuerste Spieler der Welt von den Beinen geholt - so oft wie kein anderer Spieler bei einer WM seit 20 Jahren. «Wir haben es ihm schwer gemacht, weil wir ihm auf den Füßen gestanden und nicht viel Platz gelassen haben», befand Schweiz-Keeper Yann Sommer. «Ich glaube, er hatte nicht viel Spaß.»