Brasilien schlägt Russland - Frankreich verliert

Russland eröffnet am 14. Juni gegen Saudi-Arabien die WM. In Gruppe A treten sie außerdem gegen Ägypten und Uruguay an. Brasilien beginnt drei Tage später in Gruppe E gegen die Schweiz und ist außerdem gegen Serbien und Costa Rica gefordert. Im nächsten WM-Test muss Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen die DFB-Elf ran. Es ist das erste Aufeinandertreffen der A-Nationalteams seit dem historischen 7:1-Sieg Deutschlands im Halbfinale der WM 2014.

Jesse Lingard von Manchester United erzielte in Amsterdam in der 59. Minute das entscheidende Tor für die Engländer. Three-Lions-Trainer Gareth Southgate hatte sich jüngst über die Qualität seiner Auswahlspieler beklagt. Von vier Torwart-Kandidaten erhielt Jordan Pickford vom FC Everton den Vorzug. Vor dem Spiel waren 90 englische Fans wegen Ausschreitungen festgenommen worden.

In Manchester setzte sich Argentinien im Duell der ehemaligen Weltmeister dank der späten Treffer von Ever Banega (75.) und Manuel Lanzini (85.) gegen Italien durch. Superstar Lionel Messi saß bei den Südamerikanern nur auf der Bank. Bei den Italienern, die in Russland nicht dabei sind, kehrte Torwart-Legende Gianluigi Buffon zurück.

Der ehemalige Weltmeister Frankreich kassierte gegen den WM-Rivalen Kolumbien hingegen eine bittere Niederlage. Das Team von Trainer Didier Deschamps unterlag nach früher 2:0-Führung im Stade de France im Pariser Vorort Saint Denis noch. Die Treffer für den Vize- Europameister erzielten Olivier Giroud (11. Minute) und Thomas Lemar (26.). Für Kolumbien trafen Luis Muriel (28.), Radamel Falcao (62.) und Juan Quintero (85./Foulelfmeter).

WM-Teilnehmer Schweiz gewann gegen die von Michael Skibbe trainierte Auswahl Griechenlands, die in Russland nicht dabei ist, nach einem Treffer von Blerim Dzemaili vom FC Bologna in der 59. Minute mit 1:0 (1:0). Die Stürmerstars Luis Suárez und Edinson Cavani führten Uruguay zum 2:0 (2:0) gegen Tschechien. Suárez brachte das Team von Trainer Óscar Tabárez im Guangxi Sports Center in China bereits in der 10. Minute per Elfmeter in Führung. Cavani erhöhte in der 37. Minute per Fallrückzieher zum Endstand.