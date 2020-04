Briten sollen zu Ende kicken

London.Die 20 Vereine der englischen Premier League wollen die Saison 2019/20 in jedem Fall abschließen. Darauf einigten sich die Clubs in einer Videokonferenz. Eine Frist dafür wurde – anders als erwartet – aber nicht gesetzt. Britische Medien hatten zuvor berichtet, dass mehrere Clubs planen, die laufende Spielzeit bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen. Beim Meeting am Freitag soll dieser Vorschlag allerdings nicht zur Sprache gekommen sein.

Laut der Boulevardzeitung „Mirror“ hatten sich neun Vereine dafür ausgesprochen, die Saison bis Ende Juni zu beenden. Hintergrund sei, dass viele Verträge am 30. Juni auslaufen. Einige Clubs befürchten eine Wettbewerbsverzerrung, falls die Saison mit veränderten Teams und möglicherweise ohne einige Leistungsträger fortgesetzt würde. dpa

