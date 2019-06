Bronze für Linus Rüttling

Linus Rüttling vom TV Königshofen maß sich bei den Badischen Leichtathletik-Meisterschaften in Zell am Hammersbach mit den Besten seiner Alterklasse im Kugelstoß und Diskuswurf. Für den „Quereinsteiger“ war es die erste badische Meisterschaft, daher stellten die Regeln und Abläufe einer solchen Veransaltung eine beondere Herausforderung dar. Ziel war es desshalb jeweils den Endkampf zu erreichen.

Die Wettkämpfe der Alterklase M15 eröffneten die Diskuswerfer. Obwohl es noch Vormittag war, brannte bereits erbarmungslos die Sonne. Da bis auf die zwei ersten Startplätze die Meldeweiten eng zusammen lagen, versprach es ein spannender Wettkampf zu werden.

Rüttling erziehlte gleich im ersten Wurf mit 32,84 Meter eine persönliche Bestleistung und lag auf dem vielversprechenden vierten Platz. In den nächsten beiden Versuchen konnte er sich allerdings nicht weiter steigern und musste nach dem dritten Durchgang Jonas Wind mit 32,99 Meter vorbei ziehen lassen. So startete er auf dem fünften Platz ins Finale, das aufgrund des engen Zeitplans, auf zwei Versuche gekürzt worden war. Rütlting verbesserte erneut seine Bestleistung und kam mit 32.89 Meter bis auf zwei Zentimeter an den viertplatzierten Johannes Kuhr heran. So war im letzten Versuch eine Medallie in greifbarer Nähe. Rüttling konzentrierte sich auf die Stabilität in der Drehung und verbesserte seine Bestleistung noch einmal, dieses Mal um fast zwei Meter auf 34.92 Meter. Damit lag er nur zehn Zentimeter hinter dem zweitplazierten Malte Steck. Nun musste er warten, ob Wind und Kuhr noch einmal kontern konnten. Beide hatten jedoch einen ungültigen Versuch. So siegte Emanuel Molleker von der LG Laar mit 44,92 Meter vor Malte Steck von der TSG Rohrbach. Linus Rüttling holte die Bronzemadallie nach Königshofen.

Gleich im Anschluss fand bei inzwischen 32 Grad Celsius das Kugelstoßen statt. Aufgrund der gemeldeten Weiten war es klar, dass es ein schwerer Wettkampf werden würde. Dennoch lag Rüttling nach dem ersten Durchgang mit 11,45 Meter auf dem vierten Platz. Diesen musste er jedoch nach dem nächsten Versuch abgeben und zog nach dem dritten Durchgang als Fünfter in den Endkampf ein. Im fünften Versuch steigerte er sich auf 11,56 Meter. Dies reichte allerdings nicht, um sich weiter zu verbessern, war aber sehr wichtig, um den fünften Platz im Endklassement zu verteidigen, denn im letzten Versuch kam der Sechstplazierte bis auf drei Zentimeter an ihn heran. So beendete Rüttling die Hitzeschlacht mit einem hervorragenden fünften Platz.

Linus Rüttling hat bei diesen Meisterschaften gezeigt, dass er ein echter Wettkampftyp ist. Dies unterstrich er eindrucksvoll mit seinen drei persönichen Bestleistungen im Diskuswettbewerb. So durfte er sich verdient mit der Bronzemadallie und einem fünften Platz auf den Heimweg machen. vbu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019