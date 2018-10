Bruch der Kniescheibe wirft Goc zurück

Mannheim.Die Verletztenmisere von Marcel Goc nimmt dramatische Züge an. Nachdem sich der Stürmer der Mannheimer Adler gerade erst nach einer Muskelverletzung im Brustbereich zurückgekämpft hatte, hat es den 35-Jährigen schon wieder erwischt. Beim 6:1-Sieg gegen Straubing zog sich Goc am Sonntag in seinem erst zweiten Saisonspiel überhaupt einen Bruch der Kniescheibe zu. Wie lange der Routinier nach der

...