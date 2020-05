BTV bietet Flexibilität

Die meisten Plätze sind hergerichtet, in diesen Tagen werden die Netze noch gespannt, und dann kann es losgehen: Die Tennisspieler der Region stehen in den Startlöchern. Ab Montag, 11. Mai, dürfen sie wieder den gelben Filzball übers Netz schlagen. Klar: Es gelten auch bei diesem körperlosen Freizeitsport strenge Vorschriften, wie beispielsweise die Abstandswahrung. Die Duschen und die Clubhäuser sind erst einmal noch gesperrt, auf den obligatorischen Handschlag nach dem Match wird verzichtet. Jedoch fehlt noch die konkret formulierte Landesverordnung, in der dann die Einschränkungen im Detail formuliert sind. Sie wird für heute Abend erwartet.

Trotz dieser ersten Freude der „Tennis-Cracks“ ist immer noch nicht geklärt, ob und wenn ja wie die Saison 2020, die eigentlich schon seit Anfang Mai laufen würde, gespielt werden kann. Festgelegt hat sich weder der Badischer Tennis-Verband (BTV) noch der Württembergische Tennis-Bund (WTB). Ein Grund ist beispielsweise die Tatsache, dass Doppel noch untersagt sind; auch dürfte man aktuell noch nicht mit mehreren Personen in einem Auto zu einem Auswärtsspiel fahren. All diese Fakten könnten immer noch zu einer kompletten Absage der Runde führen. Die Durchführung der Saison ist und bleibt aber das Ziel, ggf. in abgespeckter Form.

Deshalb sind beide Tennis-Verbände in den vergangenen Wochen auch nicht untätig gewesen und haben sich intensiv Gedanken über eine Saison gemacht und diese auf den jeweiligen Homepages veröffentlicht. Beim WTB hat man sich nun eine Deadline gesetzt: „Am Wochenende 15./17. Mai wird es eine definitive Entscheidung geben, ob die Verbandsrunde gespielt wird“, sagte gestern Verbandssprecher Alexander Adam auf FN-Nachfrage. Bis dahin lässt sich der WTB alle Möglichkeiten offen.

Keine Auf- und Absteiger

Diese hat der BTV schon konkretisiert: Eine Medenrunde würde frühestens am 15. Juni (das ist der Montag nach den Pfingstferien, also wäre es eher der 20./21. Juni). Spätestens am 8./9. August sollen die Saisonspiele beendet sein. Zudem soll es keine Auf- und Absteiger geben. Aufgrund dieser geänderten Modalitäten ist es den Vereinen nun bis zum 31. Mai möglich, Mannschaften zurückzuziehen – sei es, dass die Runde nun bis in die Großen Ferien reicht, sei es, weil Sportler aus Vorsicht vor Corona nicht am Spielbetrieb teilnehmen möchten. „Wir wollen den Vereinen und Mannschaften, die nicht auf den Mannschaftsspielbetrieb verzichten möchten, die Möglichkeit hierzu geben. Je nach individueller Situation sollen sie jedoch selbst entscheiden können, ob sie am Spielbetrieb teilnehmen möchten oder nicht. Deswegen bieten nun allen ein großes Maß an Flexibilität“, so BTV-Verbandssportwart Nico Weschenfelder.

Die erzielten Ergebnisse flössen regulär in die LK- und Ranglistenwertung ein. Eine Entscheidung, inwieweit die Corona-Einschränkungen am Ende des Jahrs berücksichtigt werden, obliegt dann dem Deutschen Tennis-Bund (DTB).

