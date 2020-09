Buchmann begräbt Traum

Laruns.Emanuel Buchmann kauerte an einem Absperrgitter im kleinen Pyrenäen-Örtchen Laruns, den Trost seiner Teamkollegen nahm der deutsche Hoffnungsträger kaum mehr wahr. „Den ganzen Tag habe ich mich schlecht gefühlt. Ich war schon am ersten Berg am Limit. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das hat nicht gereicht“, sagte Buchmann, nachdem sich beim Showdown in den Bergen der Traum vom Podium in Paris erledigt hatte. Mit 4:12 Minuten Rückstand erreichte der Kletterspezialist hinter den slowenischen Stars Tadej Pogacar und Primoz Roglic am Sonntag auf der neunten Etappe der 107. Tour de France das Ziel, nachdem ihm am Vortag schon die Grenzen im Hochgebirge aufgezeigt worden waren.

Noch an Ort und Stelle erklärten seine Teamkollegen das Unternehmen Podium für beendet. „Jetzt ist das Ding durch. Ich gehe nicht davon aus, dass er noch eine Riesenchance hat“, sagte Youngster Lennard Kämna und Felix Großschartner fügte hinzu: „Natürlich bricht etwas zusammen. Wir müssen etwas den Plan ändern. Man kann jetzt auch auf Etappensieg gehen.“

Fast sechs Minuten Rückstand

Beim Schlagabtausch der Favoriten stand Buchmann auf verlorenem Posten. Mit gesenktem Kopf und schwerem Tritt quälte sich der 27-Jährige die steilen Rampen in den Pyrenäen hinauf, verzweifelt blickte der deutsche Hoffnungsträger den Stars der Branche hinterher. In der Gesamtwertung hat er nun als 18. insgesamt 5:45 Minuten Rückstand.

Auch der Brite Adam Yates konnte nicht mehr folgen, als die Stars ernst machten. So verlor der 28-Jährige das Gelbe Trikot an Vuelta-Champion Primoz Roglic. Der Slowene erreichte nach 153 Kilometern und fünf Bergwertungen von Pau nach Laruns als Zweiter hinter seinem jungen Landsmann Pogacar das Ziel. Zuvor hatte er sich schon fünf Bonussekunden am Schlussanstieg geholt. Tragischer Held war der Schweizer Marc Hirschi vom deutschen Sunweb-Team, der kurz vor dem Ziel eingeholt und im Schlusssprint Dritter wurde.

Roglic liegt nun 21 Sekunden vor Titelverteidiger Egan Bernal, der sich in besserer Verfassung zeigte und erstmals Attacken lancierte. Für Buchmann war es dagegen ein bitterer Tag. Schon früh musste der Ravensburger am Schlussanstieg zum Col de Marie Blanque abreißen lassen. Eskortiert vom österreichischen Teamkollegen Gregor Mühlberger ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Den Rückstand konnte er auch auf der rasenden Abfahrt nicht mehr aufholen. „Es war erneut ein Tag, wo man gesehen hat, dass er nicht bei 100 Prozent ist“, sagte Sportdirektor Enrico Poitschke.

Für Mitfavorit Thibaut Pinot ist der Traum vom ersten französischen Toursieg seit 1985 ebenfalls beendet. Der 30-Jährige verlor auf beiden Bergetappen viel Zeit. dpa

