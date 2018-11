„Bullet for my Valentine“ und „Good Charlotte“ neu dabei

Die 24. Ausgabe des Taubertal-Festivals wirft auch weiterhin große Schatten voraus: Bei dem Kult-Open Air vom 8. bis 10. August sind nun neben den „Fantastischen Vier“, „The Offspring“ und „Bosse“ einige weitere Top-Acts bestätigt. Mit von der Partie sein werden die britischen Metaller von „Bullet for my Valentine“, die Rocker von „Good Charlotte“, Kultband „Donots“, „OK Kid“, „Trettmann“ und „Milliarden“. Die Veranstalter wollen außerdem in Kürze einen weiteren wirklich großen Namen aus dem Köcher ziehen.

So früh wie kaum steht damit ein namhaftes Billing für das beliebte Traditions-Festival fest. Mit der walisischen Metalcore-Band „Bullet for my Valentine“ spielt einer der erfolgreichsten Vertreter ihres Genres auf der Eiswiese. Seit mehr als zehn Jahren ist die Band weltweit erfolgreich. Im Juni erschien ihr neues Studioalbum „Gravity“ und schaffte es erneut in die Top 10 in mehreren Ländern.

Die Pop-Punker von „Good Charlotte“ stammen aus dem US-amerikanischen Maryland und haben ihren Namen von einem Kinderbuch der Autorin Carol Beach York. Bereits mit ihrem zweiten Album „The Young And The Hopeless“ erlangten die Musiker in den USA Dreifach-Platin. Diesen Sommer erschien ihr neues Werk „Generation Rx“.

Zu den „Donots“ muss man nur mehr wenig sagen – sie sind eine der Traditionsbands des Taubertalfestivals und sorgen immer wieder für schweißtreibende Auftritte. Die Alternative Rocker aus Ibbenbüren sind bekannt für ihre authentischen, publikumsnahen Liveshows.

Auch „OK Kid“ sind nicht zum ersten Mal im Taubertal – die Band aus Gießen wurde 2006 von Rapper und Sänger Jonas Schubert gegründet, der Schlagzeuger und Gitarrist Raffael Kühle bei einem Hiphop Workshop kennenlernte. 2016 schaffte es das Trio erstmals in die Top 10 der Charts.

Mit „Trettmann“ ist ein weiterer HipHop-Künstler für die Eiswiese bestätigt. Die Berliner von „Milliarden“ haben sich dagegen der Rockmusik verschrieben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018