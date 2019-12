Bundesliga, der Halbtags-Job

Hoffenheim.Es läuft bei den Frauen der TSG 1899 Hoffenheim: Mit einem 2:0-Sieg (2:0) gegen den Tabellenletzten FF USV Jena sicherten sie sich am Sonntag im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim den zweiten Tabellenplatz in der Frauen-Bundesliga – vor dem FC Bayern München. Trotz technischer und athletischer Überlegenheit fehlte der TSG im ersten Rückrundenspiel dieser Saison jedoch der letzte Wille, der letzte Funke Leidenschaft – vor allem in der Rückwärtsbewegung –, um der klaren Favoritenrolle gegen Aufsteiger Jena gerecht zu werden.

Letztendlich sorgte Nicole Billa mit ihrem Doppelpack in der 26. und 27. Spielminute dafür, dass die Mannschaft von TSG-Cheftrainer Jürgen Ehrmann weiterhin auf eine erfolgreiche und konstante Saison zurückblicken kann: zehn Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage gegen den Tabellenersten VfL Wolfsburg. Damit stehen die Hoffenheimer Frauen mit aktuell 31 Punkten besser da als die Herren der TSG, die Platz acht mit 21 Zählern in der Bundesliga belegen.

Eingespieltes und junges Team

„Wir wussten, dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben. Wir spielen einen attraktiven Fußball und versuchen, unser Spiel von hinten heraus aufzubauen. Aber dass die Runde so gut für uns läuft, damit hat keiner gerechnet“, resümiert Spielführerin Leonie Pankratz. Mit einem Durchschnittsalter von knapp 23 Jahren sei die TSG eine junge Mannschaft, jedoch in ihrem siebten Bundesligajahr ziemlich gut eingespielt, erklärt Ralf Zwanziger, Sohn des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Leiter des Hoffenheimer Mädchen- und Frauenfußballförderzentrums, den jetzigen Erfolg: „Außer aus der eigenen U 20 kommen jedes Jahr wenig neue Spielerinnen dazu.“

Vier gemeinsame Einheiten absolvieren die Hoffenheimer Frauen abends. Dazu kommen Einzel- und Kleingruppen- sowie Athletiktraining einmal in der Woche morgens – meistens schon um 7 Uhr –, denn danach geht es für die Bundesliga-Spielerinnen zur Schule, in die Universität oder zur Arbeit. „In unserer Mannschaft gibt es niemanden, der nur Fußball spielt“, erzählt Pankratz. Die 29-Jährige absolvierte vergangenes Jahr ihr Masterstudium und arbeitet 24 Stunden die Woche im Projektmanagement. Zum Etat, der bei der TSG für die Frauen zu Verfügung steht, will Zwanziger keine Angaben machen. „Unsere Spielerinnen werden wie für einen Halbtags-Job bezahlt, der er eben auch ist“, sagt der Leiter des Förderzentrums.

Der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern im Fußball ist eine ewige Debatte, die zuletzt im Juni vor der Frauen-WM in Frankreich wieder hochgekocht ist. Hätte die deutsche Nationalmannschaft das Turnier gewonnen, wäre jeder Spielerin eine Prämie von 75 000 Euro sicher gewesen – so viel Geld wie noch nie zuvor. Den Männern wurde bei der WM 2018 eine Prämie von je 350 000 Euro in Aussicht gestellt. Laut dem Statistikportal „Statista“ lag das durchschnittliche Jahresgehalt einer Bundesliga-Spielerin in der Saison 2017/18 bei 38 766 Euro. Schon in der 3. Liga verdienen die Herren das Vierfache.

800 Zuschauer im Stadion

„Die Spielerinnen sind von diesen Vergleichen eher genervt“, hat Zwanziger das Gefühl. „Wo soll das Geld im Frauenfußball denn auch herkommen?“ Etwa 800 Zuschauer kämen durchschnittlich ins Hoffenheimer Stadion. „Mittlerweile ist der Frauenfußball in Europa schon deutlich besser angesehen“, meint Pankratz, die zwischenzeitlich auch in Portugal, Island und Spanien professionell Fußball spielte. „2012 bei Boavista Porto in Portugal haben wir manchmal erst um halb zehn abends trainiert, wenn alle Männermannschaften fertig waren.“

Seit Saisonbeginn wird die Frauen-Bundesliga sogar freitags um 19.15 Uhr auf Eurosport ausgestrahlt. Das sei für den Frauenfußball immens wichtig, könne aber nur ein Anfang sein, findet Zwanziger. 210 Mädchen- und Frauenmannschaften sind beispielsweise beim Badischen Fußballverband (bfv) in diesem Jahr gemeldet. Das sind 95 Mannschaften weniger als zur Saison 2012/13.

„Derzeit werden viele große Vereine wie Dortmund gefragt, warum sie keine Frauenmannschaft stellen. Aber ich finde, dass man das noch viel eher die kleineren Vereine fragen müsste“, meint der Leiter des Hoffenheimer Mädchen- und Frauenfußballförderzentrums. Eine Anlaufstelle vor Ort wäre der erste Schritt, um Mädchen und Frauen näher an den Fußball heranzubringen. „Nach der Weltmeisterschaft 2011 sind viele Bemühungen des DFB und der Verbände wieder eingeschlafen“, sagt Zwanziger.

Für die Hoffenheimer Frauen geht es am Sonntag (14 Uhr) zum Tabellenvorletzten 1. FC Köln, bevor für sie die wohlverdiente Winterpause beginnt. Im Januar startet die TSG dann ihre Vorbereitung mit einem Wochenende in den Niederlanden. „Eine ganze Woche Trainingslager lässt sich terminlich kaum koordinieren, weil wir ja alle nebenher noch arbeiten oder manche noch zur Schule gehen“, erzählt Pankratz.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019