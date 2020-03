Bundesliga diskutiert Geisterspiele

Frankfurt.Trotz möglicher Geisterspiele wegen der Ausbreitung des Coronavirus will die Fußball-Bundesliga ihre Saison wie geplant bis Mitte Mai zu Ende bringen. „Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in der 1. und 2. Liga ermittelt werden.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht noch zu zaghaft, sagte der CDU-Politiker.

Kurzfristiges Krisentreffen

Die Clubs würden sich mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen, sagte Seifert. Die DFL kündigte an, kurzfristig ein Krisentreffen mit den Clubs anzusetzen. Es sei „eine schwierige Situation“, sagte Seifert. Die Gesundheit habe oberste Priorität. „Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht“, sagte der DFL-Chef.

Von den von Spahn angemahnten Absagen könnten auch Spiele in den höchsten Spielklassen im Fußball, Handball, Eishockey, Basketball und Volleyball betroffen sein. Bislang hatten Ligaverbände und Vereine stets auf die Zuständigkeit der Behörden verwiesen.

Fußball: So fand am Samstag auch das Bundesliga-Topspiel zwischen Mönchengladbach und Dortmund (1:2) in unmittelbarer Nähe zu dem am meisten vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg statt. 53 877 Zuschauer waren im Stadion. 550 Menschen aus dem Kreis Heinsberg machten vom Angebot der Gladbacher Gebrauch, sich den Ticketpreis erstatten zu lassen und nicht zum Spiel zu kommen.

In Italiens Serie A sind Geisterspiele bereits an der Tagesordnung. Dort wird bereits über eine komplette Absage der Meisterschaft diskutiert. Am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) über die Fortführung der italienischen Serie A entscheiden.

Handball: Aus Furcht vor dem Coronavirus findet das teilnehmerstärkste europäische Hallenhandball-Turnier für Nachwuchsmannschaften nicht statt. Der Veranstalter des 29. Prager Handballcups sah sich gezwungen, das für Ostern geplante Turnier für Juniorenteams aller Altersklassen abzusagen. In diesem Jahr wollten 571 Mannschaften aus 24 Ländern, darunter 91 deutsche Teams, in Prag starten.

Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss wegen des Coronavirus vor dem ausverkauften Heimspiel gegen den THW Kiel die Personalien aller 2250 Zuschauer erfassen – Anweisung des Gesundheitsamts.

Formel 1: Der Grand Prix von Bahrain wird zum Geister-Rennen. Der Veranstalter lässt den zweiten Saisonlauf am 22. März ohne Zuschauer stattfinden. Der Große Preis von China im April war schon abgesagt worden. Unklar ist die Situation beim Ferrari-Team nach den am Sonntag verhängten Ein- und Ausreisesperren. Sebastian Vettel ist nicht betroffen. Der Ferrari-Pilot fliegt von Zürich aus zu den Rennen.

Leichtathletik: Nach den Absagen für Paris und Rom findet nun auch der Marathon in Barcelona nicht statt. Die für den 15. März geplante Veranstaltung wurde auf den 25. Oktober verschoben.

Tennis: Beim Turnier in Indian Wells gelten verschärfte Hygienemaßnahmen. So sollen die Spielerinnen und Spieler ihre Handtücher selber tragen und sich diese nicht von den Ballkindern bringen lassen. Zudem werden alle Ballkinder, die Beschäftigten in den Restaurants und die Freiwilligen bei Einlasskontrollen Handschuhe tragen.

Eishockey: Die Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada ist abgesagt worden. Das Turnier sollte am 31. März mit Austragungsorten Halifax und Truro eröffnet werden. Akut gefährdet ist nun auch die WM der Männer vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz.

Ski nordisch: Das Finale der Skispringer bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica (19. bis 22. März) ist gefährdet. Mit dem Weltverband FIS wird erörtert, ob die WM abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen werden soll. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020