Bundesliga-Kader der Merlins für die neue Saison komplett

Das Bundesliga-Team der Haktro Merlins Crailsheim für die neue Saison ist komplett. Mit Javontae Hawkins haben die Crailsheimer das letzte verbleibende Puzzlestück gefunden. Der 1,96 m große Guard ist ein starker Verteidiger, überzeugte in den letzten Spielzeiten ebenfalls mit einer zweistelligen Punkteausbeute.

Der Kader der „Zauberer“ wurde damit in der Sommerpause beinahe grunderneuert. Ausschließlich DeWayne Russell und Sebastian Herrera gehören auch in der kommenden Spielzeit 2019/2020 zum Team vom finnischen Trainer Tuomas Iisalo und haben nun die Aufgabe, den Crailsheimer Spirit an die neuen Spieler zu vermitteln.

Wenige Tage vor Trainingsstart steht nun fest, dass Javontae Hawkins das Roster komplettiert. Der variable Guard kann auf den Positionen 2 und 3 eingesetzt werden und beeindruckte in seinen beiden ersten Spielzeiten in Europa durch seine starke Defense und Athletik. „Javontae stand bereits letztes Jahr nach seiner Rookie-Saison in Europa ganz oben auf unserer Liste. Er ist jetzt bereit für den nächsten Schritt“, sagt Iisalo über den Neuzugang.

Hawkins wechselt vom griechischen Play-Off-Klub Holargos BC nach Crailsheim. In der defensiv-orientierten griechischen Liga überzeugte er sowohl in der Verteidigung als auch offensiv. Bei durchschnittlich rund 25 Minuten Spielzeit kam der 95 kg schwere Amerikaner auf 11,7 Punkte und 3,9 Rebounds. „Er hat die richtige Arbeitseinstellung, ist fleißig und konzentriert. Die Mischung aus Athletik, Größe und seinen basketballerischen Skills macht ihn aus“, schwärmt sein zukünftiger Trainer über ihn.

„Javontae Hawkins rundet unseren Kader gut ab“, freut sich auch Ingo Enskat, der Sportlicher Leiter der Merlins. „Insgesamt haben wir damit ein gut ausbalanciertes Team. Ich würde sagen, dass wir weniger Spezialisten im Kader haben. Viele der Jungs kann man eher als Allrounder sehen, mit mehr als einer Stärke. Deshalb hoffen wir, dass dem Coach viele variable Optionen zur Verfügung stehen. Es ist definitiv eine interessante Aufgabe.“

Die ersten Trainingseinheiten ab Montag, 5. August, finden wie immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Mittwoch, 7. August, wird dann der gesamte Kader bei einem öffentlichen Training in der Haktor- Arena in Crailsheim den Merlins-Fans vorgestellt. cm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019