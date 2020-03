Bundesligisten wollen alle an einem Strang ziehen

Die Basketball-Bundesliga hat für ihre Entscheidung, die gegenwärtig unterbrochene Saison nicht abzubrechen, sondern erst einmal bis zum 30. April auszusetzen, besonders in den sozialen Medien viel Kritik erhalten. Ein fairer Wettkampf, so eines der häufig vorgetragenen Argumente, sei ohnehin nicht mehr möglich, da ein Großteil der ausländischen Spieler – und das sind im Basketball bekanntlich nicht wenige – inzwischen zu ihren Familien in die jeweiligen Heimatländer zurückgekehrt sind. Viele Verträge wurden aufgelöst, einige wenige dagegen „nur“ ausgesetzt. Ob die Spieler nach Deutschland zurückkehren würden, wenn ab Mai wieder gespielt werden sollte, erscheint äußerst fraglich, weil viele Verträge ohnehin nur bis Anfang Mai (dem eigentlich geplanten Ende der regulären Saison) datiert waren.

Mehrere Geschäftsführer der Vereine begründen inzwischen, warum die Entscheidung in der Videokonferenz am Mittwoch so und nicht anders ausgefallen ist. „Der BBL-Beschluss ist die einzig logische Entscheidung“, sagt zum Geschäftsführer Marko Pesic vom amtierenden Meister und augenblicklichen Tabellenführer FC Bayern München. „Somit besteht auch weiterhin Zeit, zu diversen Problemstellungen und Szenarien Lösungen zu erarbeiten. Zudem erhält sich die BBL die Option auf eine Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt, sofern dies denn gesundheitlich und rechtlich möglich sein sollte.“

Hermann Schüller, der geschäftsführender Gesellschafter der EWE Baskets Oldenburg, äußert sich wie folgt: „Es war ein diszipliniertes, konstruktives Meeting, aus dem wir mit einem sehr positiven Ergebnis gegangen sind. Auf Basis dieser Sitzung wissen wir, wie wir auf Sponsoren und Fans zugehen. Es wurde eine große Solidarität der 17 Clubs deutlich: Wir ziehen an einem Strang und suchen eine gemeinsame Lösung.“

Ulms Geschäftsführer Andreas Oettel betont ausdrücklich, dass es das erklärte Ziel bleibe, die Saison 2019/20 zu einem späteren Zeitpunkt geordnet zu Ende zu spielen. „Der Wunsch ist bei allen BBL-Clubs vorhanden. Dennoch steht bei allen zukünftigen Entscheidungen weiterhin die Prävention der Ausbreitung an erster Stelle.“

Einige kleinere Clubs, die zuvor sich klar für einen Abbruch der Saison ausgesprochen hatten, haben ihre Meinung offenbar während der Telefonkonferenz geändert. So erklärte MBC-Geschftsführer Martin Geissler: „Für uns ist die weitere Aussetzung des Spielbetriebs nach Abwägung der aktuell herrschenden Gründe momentan die sinnvollste Handlungsoption, welche von der großen Mehrheit der BBL-Clubs beschlossen wurde. Wir als Sportler haben die oberste Absicht die Saison auch sportlich zu beenden, wobei die Gesundheit unserer Mitarbeiter immer an erster Stelle stehen wird. Wir werden in den kommenden Wochen mit unseren Fans und Partnern gemeinsam Wege erarbeiten, um den Fortbestand des Clubs in der BBL abzusichern.“

Auch für die Basketball Löwen aus Braunschweig hat es bei der Entscheidung offenbar keinerlei Alternative gegeben. Geschäftsführer Sebastian Schmidt äußerte sich wie folgt: „Die Entscheidung ist im Gesamtkontext von Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Sport der logische Schritt und mehr als nachvollziehbar. Wir Bundesligisten dürfen nicht nur auf unseren jeweiligen Standort schauen. In dieser schwierigen Situation muss auch das gesamte Liga-Konstrukt betrachtet werden und im Wohle dessen sowie perspektivisch gehandelt werden.“

Gunnar Wöbke, der geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners aus Frankfurt, freut sich vor allem über die vorhandene Solidarität unter den Vereinen. „ Es ist toll zu sehen, dass die absolute Mehrheit der Clubs und die Liga selbst, die Situation genauso einschätzen wie wir. Es zeigt, dass wir alle im gleichen Boot sitzen.“

