BVB verpasst Platz zwei

Bremen.Borussia Dortmund hat den Sprung auf Platz zwei und damit einen riesigen Schritt in Richtung Champions League verpasst. Das Team von Trainer Peter Stöger kam gestern zum Abschluss des 32. Bundesliga-Spieltags trotz zahlreicher Chancen bei Werder Bremen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und blieb damit im vierten Auswärtsspiel in Serie sieglos. Dortmund hat als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga ein Polster von vier Punkten auf den Fünften Bayer Leverkusen. Vor 41 000 Zuschauern brachte Nationalspieler Marco Reus (19. Minute) den BVB in Führung, bevor Thomas Delaney unmittelbar vor der Pause (45.) ausglich.

„Die Leistung war in Ordnung, wir hätten gerne den Dreier mitgenommen“, kommentierte Torschütze Reus. „Wir haben es einfach nicht geschafft, das zweite Tor zu schießen“, sagte Dortmunds Julian Weigl und forderte: „Wir müssen im nächsten Spiel gewinnen.“ Mit einem Heimsieg gegen die abstiegsbedrohten Mainzer kann der BVB in der kommenden Woche das Königsklassen-Ticket lösen.

Werder wahrt Heimserie

Die Gastgeber aus Bremen, die dank einer Niederlage des VfL Wolfsburg seit Samstag auch rechnerisch gerettet sind, wahrten eine beeindruckende Heimserie: Das 1:1 gegen Dortmund war die elfte Heimpartie in Folge ohne Niederlage. Kapitän Zlatko Junuzovic lobte vor allem seinen Schlussmann Jiri Pavlenka, der mehrfach Dortmunder Treffer verhinderte. „Er hält einfach die Unhaltbaren“, sagte Junuzovic. „In der Form ist er einfach unglaublich und extrem wichtig für uns.“