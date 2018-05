Chad fühlt sich wie zu Hause

Die spätere Siegerin Kara Chad und ihre Stute Carola fliegen über den Wassergraben. © Binder

Mannheim.Das 55. Maimarkt-Turnier war an seinen Schlusstagen fest in kanadischer Hand. Nach dem Sieg von Tiffany Foster am Montag im Preis der Stadt Mannheim, gewann gestern ihre Olympia-Teamkollegin Kara Chad die 55. „Badenia“.

Im Großen Preis der MVV war die 22-jährige Nationenpreisreiterin aus Calgary, die derzeit in Belgien lebt, auf der elfjährigen Stute Carona im Stechen in 38,50 Sekunden

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4178 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018